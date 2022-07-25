Вторгнення РФ в Україну готували 120 офіцерів ФСБ та 40 співробітників ГРУ, – Bellingcat

За інформацією розслідувачів, кожен співробітник 5-ї служби ФСБ вів до 10 українських агентів впливу. Володимир Путін отримав від них стратегію про захоплення влади та воєнний бліцкриг в Україні.

Повномасштабне вторгнення в Україну готували 120 офіцерів із п'ятої служби ФСБ та близько 40 фахівців головного розвідуправління Генштабу Росії (ГРУ). Про це сказав журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв у коментарі агентству LIGA.net.

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Кожен співробітник ФСБ "вів" від 5 до 10 завербованих агентів, на обліку 5-а служба мала понад 1000 українських агентів впливу, зазначив журналіст.

Інформація від агентів дозволила ФСБ написати для російського президента Володимира Путіна стратегію про захоплення влади в Україні та можливість проведення воєнного бліцкригу, продовжив Грозєв.

Зазначені офіцери спецслужби звітували про політичну нестабільність та протестні настрої в Україні, про готовність більшості прийняти нову владу з Москви.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах стверджує, що п'ята служба ФСБ повністю курують напрям роботи по Україні, вони нічим іншим не займаються. Більшість кураторів ФСБ діяли під прикриттям дипломатичного імунітету, уточнило джерело.

Вторгнення Росії в Україну — ГРУ створило паралельну мережу агентів

У ГРУ з українського напряму працювали до 40 осіб. Серед них не було чіткого поділу роботи, як у ФСБ — працівників часто перекидали з одного проєкту до іншого, каже Грозєв.

"Наприклад, відділ 29155 — приблизно 50 осіб, які раніше займалися переважно диверсіями та вбивствами в Європі — зараз займаються тільки Україною. Швидше за все, так і з іншими відділами", — заявив розслідувач Bellingcat.

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ГРУ вдалося набрати до 300 агентів, на початку повномасштабної війни їхня велика частина відмовилася співпрацювати з кураторами, стверджує журналіст.

За даними Bellingcat, був випадок, коли співробітники ГРУ викрали і стратили в Росії на військовому полігоні у підмосковному селищі Сенежі завербованого агента із СБУ. Це було зроблено публічно, щоб чутки про страту поширювалися та стали попередженням для інших.

Грозєв не став уточнювати ім'я вбитого агента із СБУ.

Вторгнення Росії в Україну — Путін не довіряє Наришкіну

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, за словами Грозєва, неадекватно прогнозувала реакцію світової спільноти на агресію РФ.

"Є індикація, що довіра до (голови СЗР Сергія) Наришкіна втрачена", — упевнений розслідувач.

Сталося це через помилкове прогнозування міжнародної реакції, у Москві зовсім не розраховували на такий рівень ізоляції.

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Путін не довіряє п'ятій службі ФСБ і обмежив їхню роль у війні в Україні, ГРУ не мало такого провалу в інформації, тому "їхня роль підвищена в останні місяці" каже Грозєв.

"Спостерігається ситуація, дзеркальна війні 2014 року, коли ФСБ виграло у ГРУ довіру Путіна після початку вторгнення на Донбас".

Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун додав, що СЗР орієнтувалася на країни далекого Заходу, а країнами колишнього СРСР займалося ФСБ. Фахівці із зовнішньої розвідки використовувалися у війні проти України менше.

Нагадаємо, що 21 липня у центрі Москви знайшли мертвого 76-річного генерал-майора ФСБ у відставці Євгена Лобачова на сходовому майданчику його будинку. За версією російського слідства, він наклав на себе руки.

ФСБ у Криму почало боротися з місцевими військкомами. Проти військового комісара Криму Юрія Лимаря порушили кримінальні справи по статтям про зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабара.

На початку липня оперативники СБУ знешкодили 4 агентів ГРУ, які збирали розвіддані з оборони Києва. Агентами керував представник терористичної організації "МДБ ЛНР" Валентин Тілілім.