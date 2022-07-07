У Криму ФСБ розпочало "полювання" на військкомів: що відомо

Керівників військкоматів звинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні хабарів, які кримчани платять, щоб не йти до армії.

7 липня кримське управління ФСБ повідомило про порушення кримінальної справи стосовно військового комісара Криму Юрія Лимаря за статтями про зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабаря. Російські силовики заявили, що Лимар за хабарі звільняв кримчан від призову на строкову військову службу, надаючи своїм підлеглим відповідні розпорядження. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного.

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Також повідомляють, що кримінальні справи порушили проти військкома Джанкоя, начальника відділу призову військового комісаріату Білогірська та начальник відділу призову Сімферопольського військкомату.

Нагадаємо, у представництві президента України в Автономній республіці Крим днями заявили про те, що на окупованому півострові, ймовірно, розпочинається підготовка до оголошення мобілізації, щоб поповнити склад російських військ, що воюють проти України.

Такого висновку дійшли, вивчивши указ голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, який розпорядився створити "призовну комісію з мобілізації громадян" у новому складі. Також Аксьонов доручив створити відповідні комісії нижчого рівня у всіх районах півострова.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у російській армії відзначаються випадки дезертирства. Через великі втрати окупанти, які перебувають у Херсонській області, намагаються бігти до Криму через Арабатську стрілку.

Як повідомлялося, у Росії сліпий хлопець із ДЦП отримав повістку у військкомат. Через те, що молодик, який пересувається на інвалідному візку, не з'явився в комісаріат, його вважають ухильником.