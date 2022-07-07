В Крыму ФСБ начало "охоту" на военкомов: что известно

Руководителей военкоматов обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении взяток, которые крымчане платят, чтобы не идти в армию.

7 июля крымское управление ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Российские силовики заявили, что Лымарь за взятки освобождал крымчан от призыва на срочную военную службу, давая своим подчиненным соответствующие распоряжения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

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Также сообщается, что уголовные дела возбудили против военкома Джанкоя, начальника отдела призыва военного комиссариата Белогорска и начальник отдела призыва Симферопольского военкомата.

Напомним, в представительстве президента Украины в Автономной республике Крым на днях заявили о том, что на оккупированном полуострове, вероятно, начинается подготовка к объявлению мобилизации, чтобы пополнить состав российских войск, воюющих против Украины.

К такому выводу пришли, изучив указ главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, который распорядился создать "призывную комиссии по мобилизации граждан" в новом составе. Также Аксенов поручил создать соответствующие комиссии низшего уровня во всех районах полуострова.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в российской армии отмечаются случаи дезертирства. Из-за больших потерь оккупанты, находящиеся в Херсонской области, пытаются бежать в Крым через Арабатскую стрелку.

Как сообщалось, в России слепой парень с ДЦП получил повестку в военкомат. Из-за того, что передвигающийся на инвалидной коляске молодой человек не явился в комиссариат, его посчитали уклонистом.