В России слепой парень с ДЦП получил повестку в военкомат

Из-за того, что передвигающийся на инвалидной коляске молодой человек не явился в комиссариат, его считают уклонистом.

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Жителя Набережных Челнов 28-летнего Сергея Ситдикова решили призвать в армию, несмотря на то, что он слеп от рождения, сообщают российские СМИ. Помимо слепоты у Ситдикова ДЦП, он передвигается в инвалидной коляске.

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"Мне пришла повестка, и я этому был несказанно удивлен, — рассказал он. — С рождения я инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я еще жил в детском доме".

Недавно Ситдикову пришла повестка с требованием пройти медкомиссию, после ему стали звонить из военкомата. По его словам, теперь он считается уклонистом, поэтому ему предстоит разбирательство с правоохранительными органами. Парень выяснил, что в военкомате пропала папка с его личным делом пропала, все документы, которые подтверждали его статус инвалида, исчезли.

Напомним, в начале мая украинская военная разведка выяснила, что из-за высоких потерь российской армии приходится пополнять резервы живой силы срочниками. Чтобы быстрее отправить их на фронт, россияне сократили срок подготовки солдат до четырех дней.

В апреле Служба безопасности Украины пришла к выводу о том, что российские войска уже не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал не отправлять срочников на войну. Однако только в подразделении 6-й общевойсковой армии во время боев в Украине погибло 180 призывников.