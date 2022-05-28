У Росії сліпий хлопець із ДЦП отримав повістку у військкомат

Через те, що молодик, який пересувається на інвалідному візку, не з'явився в комісаріат, його вважають ухилянтом.

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Жителя Набережних Човнів 28-річного Сергія Сітдікова вирішили призвати до армії, незважаючи на те, що він сліпий від народження, повідомляють російські ЗМІ. Крім сліпоти у Сітдікова ДЦП, він пересувається в інвалідному візку.

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"Мені прийшов повістка, і я цьому був неймовірно здивований, — розповів він. — З народження я інвалід першої групи: незрячий, страждаю на ДЦП і пересуваюсь на колясці. Всі необхідні документи у військкомат були передані, коли я ще жив у дитячому будинку".

Нещодавно Сітдікову прийшов повістка з вимогою пройти медкомісію, після чого йому почали дзвонити з військкомату. За його словами, тепер він вважається ухилянтом, тому його чекає розгляд з правоохоронними органами. Хлопець з'ясував, що у військкоматі зникла папка з його особистою справою, всі документи, які підтверджували його статус інваліда, зникли.

Нагадаємо, на початку травня українська військова розвідка з'ясувала, що через високі втрати російської армії доводиться поповнювати резерви живої сили строковиками. Щоб якнайшвидше відправити їх на фронт, росіяни скоротили термін підготовки солдатів до чотирьох днів.

У квітні Служба безпеки України дійшла висновку, що російські війська вже не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

У березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяв не відправляти строковиків на війну. Проте лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії під час боїв в Україні загинуло 180 призовників.