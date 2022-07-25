Вторжение РФ в Украину готовили 120 офицеров ФСБ и 40 сотрудников ГРУ, – Bellingcat

По информации расследователей, каждый сотрудник 5-й службы ФСБ вел до 10 украинских агентов влияния. Владимир Путин получил от них стратегию о захвате власти и военном блицкриге в Украине.

Полномасштабное вторжение в Украину готовили 120 офицеров из пятой службы ФСБ и около 40 специалистов главного разведуправления Генштаба России (ГРУ). Об этом сказал журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в комментарии агентству LIGA.net.

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Каждый сотрудник ФСБ "вел" от 5 до 10 завербованных агентов, на учете у 5-й службы было более 1000 украинских агентов влияния, отметил журналист.

Информация от агентов позволила ФСБ написать для российского президента Владимира Путина стратегию о захвате власти в Украине и возможности проведения военного блицкрига, продолжил Грозев.

Указанные офицеры спецслужбы отчитывались о политической нестабильности и протестных настроениях в Украине, о готовности большинства принять новую власть из Москвы.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждает, что пятая служба ФСБ полностью курируют направление работы по Украине, они ничем другим не занимаются. Большая часть кураторов ФСБ действовали под прикрытием дипломатического иммунитета, уточнил источник.

Вторжение России в Украину – ГРУ создало параллельную сеть агентов

В ГРУ по украинскому направлению работали до 40 человек. Среди них не было четкого разделения работы, как в ФСБ – работников часто перебрасывали с одного проекта на другой, говорит Грозев.

"Например, отдел 29155 – примерно 50 человек, ранее занимались в основном диверсиями и убийствами в Европе – сейчас занимаются только Украиной. Скорее всего, так и с другими отделами", – заявил расследователь Bellingcat.

[ + – ] Сотрудники ГРУ казнили в России завербованного агента из СБУ

ГРУ удалось набрать до 300 агентов, в начале полномасштабной войны их большая часть отказалась сотрудничать с кураторами, утверждает журналист.

По сведениям Bellingcat, был случай, когда сотрудники ГРУ похитили и казнили в России на военном полигоне в подмосковном поселке Сенеже завербованного агента из СБУ. Это было сделано публично, чтобы слухи о казни распространялись и стали предупреждением для других.

Грозев не стал уточнять имя убитого агента из СБУ.

Вторжение России в Украину – Путин не доверяет Нарышкину

Служба внешней разведки (СВР) России, по словам Грозева, неадекватно прогнозировала реакцию мирового сообщества на агрессию РФ.

"Есть индикация, что доверие к (главе СВР Сергею) Нарышкину потеряно", – уверен расследователь.

Произошло это из-за ошибочного прогнозирования международной реакции, в Москве совсем не рассчитывали на такой уровень изоляции.

[ + – ] Путин потерял доверие к главе СВР Сергею Нарышкину, говорят расследователи

Путин не доверяет пятой службе ФСБ и ограничил их роль в войне в Украине, ГРУ не имело такого провала в информации, потому "их роль повышена в последние месяцы" говорит Грозев.

"Наблюдается ситуация, зеркальная войне 2014 года, когда ФСБ выиграло у ГРУ доверие Путина после начала вторжения на Донбасс".

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун добавил, что СВР ориентировалась на страны дальнего Запада, а странами бывшего СССР занималось ФСБ. Специалисты из внешней разведки использовались в войне против Украины меньше.

Напомним, что 21 июля в центре Москвы нашли мертвого 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева на лестничной площадке его дома. По версии российского следствия, он покончил жизнь самоубийством.

ФСБ в Крыму начало бороться местными военкомами. Против военного комиссара Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

В начале июля оперативники СБУ обезвредили 4 агентов ГРУ, которые собирали разведданные по обороне Киева. Агентами руководил представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим.