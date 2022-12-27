У Румунії знайшли мертвим громадянина України, який намагався перетнути кордон у горах (відео)

За словами керівника рятувальної служби румунського повіту Марамуреша Дана Бенгі, загиблого виявив місцевий житель. Ще двох українців затримали напередодні 26 грудня. Тих, що залишилися, ще шукають.

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На території Румунії було виявлено загиблого громадянина України, який у складі групи з шести осіб незаконно перетнув кордон і заблукав у горах.

Про це повідомляє Agerpres.

Керівник рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дана Бенга розповів, що загиблого виявив місцевий житель.

Днями румунські прикордонники передали українським правоохоронцям двох громадян України, які незаконно перетнули держкордон.

[ + – ] Відео, зняте прикордонниками під час рятувальної операції

Затримані розповіли, що з ними разом були ще чотири особи, подальша доля яких залишається невідомою.

Напередодні, 26 грудня, на горі Піп-Іван Мармароський румунські рятувальники виявили двох українців. Вони піднялися на висоту понад 1800 метрів без необхідного екіпірування й теплого одягу. Ще один українець отримав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на зв'язок 26 грудня. Рятувальники продовжують пошуки. В операції задіяні гелікоптери, пошуки ведуть з українського та румунського боку.

Погана видимість та сніг ускладнюють пошуки, оскільки в подібних умовах неможливо задіяти автомобільну техніку.

Керівництво Мукачівського прикордонного загону застерігає всіх охочих утриматися від походу в гори.

Нагадаємо, що головком Залужний підтримав закон про посилення покарання за дезертирство, заявивши, що армія тримається на дисципліні.

Раніше Фокус повідомляв, що деяким категоріям чоловіків в Україні можуть дозволити виїзд за кордон. Перетнути кордон зможуть українці, які працюють у держсекторі чи на оборонних підприємствах.