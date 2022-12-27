В Румынии нашли мертвым гражданина Украины, пытавшегося пересечь границу в горах (видео)

По словам руководителя спасательной службы румынского повета Марамуреш Дана Бенги, погибшего обнаружил местный житель. Еще двух украинцев задержали накануне, 26 декабря. Оставшихся трех еще ищут.

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На территории Румынии был обнаружен погибший гражданин Украины, который в составе группы из шести человек незаконно пересек границу и заблудился в горах.

Об этом сообщает Agerpres.

Руководитель спасательной службы румынского повета Марамуреш Дана Бенга рассказал, что погибшего обнаружил местный житель.

На днях румынские пограничники передали украинским правоохранителям двух граждан Украины, которые незаконно пересекли госграницу.

[ + – ] Видео, снятое пограничниками во время спасательной операции

Задержанные рассказали, что с ними вместе были еще четыре человека, дальнейшая судьба которых остается неизвестной.

Накануне, 26 декабря, на горе Поп-Иван Мармарошский румынские спасатели обнаружили двух украинцев. Они поднялись на высоту свыше 1800 метров без необходимой экипировки и теплой одежды. Еще один украинец получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь 26 декабря. Спасатели продолжают поиски. В операции задействованы вертолеты, поиски ведут с украинской и румынской стороны.

Плохая видимость и снег усложняют поиски, поскольку в подобных условиях невозможно задействовать автомобильную технику.

Руководство Мукачевского пограничного отряда предостерегает всех желающих воздержаться от похода в горы.

Напомним, что главком Залужный поддержал закон об усилении наказания за дезертирство, заявив, что армия держится на дисциплине.

Ранее Фокус сообщал, что некоторым категориям мужчин в Украине могут разрешить выезд за границу. Пересечь границу смогут украинцы, которые работают в госсекторе или на оборонных предприятиях.