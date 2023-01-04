Хасбулатов спочатку підтримував розвал СРСР, а потім виступав проти Єльцина і називав його диктатором.

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У Підмосков'ї помер останній голова Верховної Ради РРФСР Руслан Хасбулатов. Про це повідомили його родичі, пише "Настоящее время". Хасбулатову було 80 років.

Руслан Хасбулатов народився 1942 року в Грозному, походить із чеченського тайпу Харачой. Його родину вивезли до Казахстану в межах радянської депортації чеченців та інгушів. 1962 року він приїхав до Москви, де закінчив юридичний факультет МДУ. З 1978 року викладав у Російському економічному університеті ім. Плеханова.

У березні 1990 року обраний народним депутатом РРФСР, а жовтні 1991 року Хасбулатов став останнім головою Верховної Ради.

Хасбулатов відіграв важливу роль у провалі серпневого путчу 1991 року, особисто написавши звернення "До громадян Росії", що засуджував дії ДКНС.

А вже за два роки, у жовтні 1993 року Хасбулатов разом із віцепрезидентом Олександром Руцьким виступили за негайне припинення повноважень президента Росії Бориса Єльцина. Цей конфлікт призвів у результаті до конституційної кризи та зіткнень у Москві.

[ + – ] Руслан Хасбулатов та Борис Єльцин біля Білого дому Фото: ТАСС

Хасбулатов називав Єльцина "диктатором" та "маріонеткою США" і шкодував, що не вдалося "зберегти" СРСР.

"Єльцин ніколи не пішов би на розстріл парламенту 1993 року, якби Клінтон не дав дозволу. Здебільшого провідником єльцинської політики був німецький канцлер Коль — він умовив Клінтона дати дозвіл Єльцину на жорстоке придушення Верховної Ради Росії. Єльцин став відверто маріонеткою США", — заявляв Хасбулатов в інтерв'ю.

[ + – ] Руслан Хасбулатов у молодості Фото: ТАСС

"Я іноді розмірковую над минулим і вважаю своєю великою помилкою, що не пішов тоді (після Біловіжжя) до Горбачова і не запропонував підписати указ, який призначає мене прем'єром СРСР, можливо, тоді вдалося б зберегти Союз", — нарікав Хасбулатов.

У 1994 році Хасбулатов організував "Миротворчу місію професора Хасбулатова". Він намагався організувати переговори між Джохаром Дудаєвим та російською владою. Але не вийшло.

Дудаєв вважав, що Хасбулатов хоче спровокувати війну в Чечні, щоб "на крові чеченців знову повернутись на російську політичну арену".

2003 року Хасбулатов дійсно заявляв про те, що збирається балотуватися в президенти Чеченської республіки, але участі у виборах не брав. 2021 року він підтримав переобрання на новий термін.

Останніми роками Хасбулатов жив чи Москві, чи у підмосковному селищі на дачі. Його дружина Раїса ще жива, має дочку і сина. Дочка Селіма померла 2022 року.

[ + – ] Руслан Хасбулатов в останні роки життя Фото: ura.news

Поховають Хасбулатова цього тижня у його рідному селі Толстой-Юрт.

Нагадаємо, 2022 року помер останній генсек СРСР — Михайло Горбачов. Політику був 91 рік, і він уже давно страждав від важкої форми діабету.