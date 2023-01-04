Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Хасбулатов сначала поддерживал развал СССР, а потом выступал против Ельцина и называл его диктатором.

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В Подмосковье умер последний последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщили его родственники, пишет "Настоящее время". Хасбулатову было 80 лет.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном, происходит из чеченского тейпа Харачой. Его семья была вывезена в Казахстан в рамках советской депортации чеченцев и ингушей. В 1962 году он приехал в Москву, где закончил юридический факультет МГУ. С 1978 года преподавал в Российском экономическом университете им. Плеханова.

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР, а в октябре 1991 года Хасбулатов стал последним председателем Верховного совета.

Хасбулатов сыграл важную роль в провале августовского путча 1991 года, лично написав воззвание "К гражданам России", осуждавшее действия ГКЧП.

А уже через два года, в октябре 1993 года Хасбулатов вместе с вице-президентом Александром Руцким выступили за немедленное прекращение полномочий президента России Бориса Ельцина. Этот конфликт привел в итоге к конституционному кризису и столкновениям в Москве.

[ + – ] Руслан Хасбулатов и Борис Ельцин у Белого дома Фото: ТАСС

Хасбулатов называл Ельцина "диктатором" и "марионеткой США" и жалел, что не удалось "сохранить" СССР.

"Ельцин никогда не пошел бы на расстрел парламента в 1993 году, если бы Клинтон не дал разрешения. В основном проводником ельцинской политики был немецкий канцлер Коль — он уговорил Клинтона дать разрешение Ельцину на жестокое подавление Верховного Совета России. Ельцин стал откровенно марионеткой США", — заявлял Хасбулатов в интервью.

[ + – ] Руслан Хасбулатов в молодости Фото: ТАСС

"Я иногда размышляю над прошлым и считаю своей большой ошибкой, что не пошел тогда (после Беловежья) к Горбачеву и не предложил подписать указ, назначающий меня премьером СССР, возможно, тогда удалось бы сохранить Союз", — сетовал Хасбулатов.

В 1994 году Хасбулатовым была организована "Миротворческая миссия профессора Хасбулатова". Он пытался организовать переговоры между Джохаром Дудаевым и российскими властями. Но не получилось.

Дудаев считал, что Хасбулатов хочет спровоцировать войну в Чечне, чтобы "на крови чеченцев вновь вернуться на российскую политическую арену".

В 2003 году Хасбулатов действительно заявлял о том, что собирается баллотироваться в президенты Чеченской республики, но участия в выборах не принимал. В 2021 году он поддержал переизбрание на новый срок.

В последние годы Хасбулатов жил или в Москве, или в подмосковном поселке на даче. Его жена Раиса еще жива, у него есть дочь и сын. Дочь Селима умерла в 2022 году.

[ + – ] Руслан Хасбулатов в последние годы жизни Фото: ura.news

Похоронят Хасбулатова на этой неделе в его родном селе Толстой-Юрт.

Напомним, в 2022 году умер последний генсек СССР – Михаил Горбачев. Политику был 91 год, и он уже давно страдал от тяжелой формы диабета.