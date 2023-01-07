Загиблих мобілізованих у Макіївці "благословляли" вкраденим із Луганська хрестом, — ЗМІ (фото)
За словами російських пропагандистів, хрест, незаконно вивезений із Луганська до населеного пункту Рощинської Самарської області, — "унікальна реліквія". Декілька років тому з Луганська його вивіз архімандрит Варфоломій (у світі Кузнєцов).
Мобілізованих російських військових із Самарської області РФ, які загинули в Макіївці, перед відправкою на війну в Україну місцеве духовенство благословляло вкраденим із Луганська хрестом. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Зазначається, що релігійний ритуал проводився за 40 днів до удару по ПТУ №19 в окупованій російськими військами Макіївці.
Пропагандисти назвали хрест, незаконно вивезений з Луганська до населеного пункту Рощинський Самарської області, "унікальною реліквією". Кілька років тому хрест вивіз архімандрит Варфоломій (у світі Ковалів).
Благословляв мобілізованих протоієрей РПЦ Дмитро Поляков, один із російських чиновників, передав командирам підрозділу ікони.
Удару по окупаційних військах, які перебували в колишній будівлі ПТУ, було завдано опівночі 1 січня.
За непідтвердженими даними, загинула половина з 600 росіян, які були там.
Російське Міноборони підтвердило загибель 89 солдатів.
За даними військового аналітика з Defense Express Івана Киричевського, ці мобілізовані мали скласти основу угруповання ЗС РФ на сході України.
Нагадаємо, що російські військовослужбовці могли загинути в Макіївці через смартфони. Аналітики поділилися своїми оцінками. Дзвінки та програми дозволяють відстежити місцезнаходження. Але незважаючи на заборони командирів, російські військовослужбовці все одно ними користуються.
Раніше Фокус повідомляв, що генерал-лейтенант Павлюк висловився про загрозу нового наступу на Київ. За словами генерала, на сьогодні загрози настання ЗС РФ на Київ немає. Водночас навколо столиці вже почали споруджувати кілька рубежів оборони.