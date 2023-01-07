Загиблих мобілізованих у Макіївці "благословляли" вкраденим із Луганська хрестом, — ЗМІ (фото)

За словами російських пропагандистів, хрест, незаконно вивезений із Луганська до населеного пункту Рощинської Самарської області, — "унікальна реліквія". Декілька років тому з Луганська його вивіз архімандрит Варфоломій (у світі Кузнєцов).

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Мобілізованих російських військових із Самарської області РФ, які загинули в Макіївці, перед відправкою на війну в Україну місцеве духовенство благословляло вкраденим із Луганська хрестом. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Зазначається, що релігійний ритуал проводився за 40 днів до удару по ПТУ №19 в окупованій російськими військами Макіївці.

Пропагандисти назвали хрест, незаконно вивезений з Луганська до населеного пункту Рощинський Самарської області, "унікальною реліквією". Кілька років тому хрест вивіз архімандрит Варфоломій (у світі Ковалів).

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Благословляв мобілізованих протоієрей РПЦ Дмитро Поляков, один із російських чиновників, передав командирам підрозділу ікони.

[ + – ] Протоієрей РПЦ Дмитро Поляков

Удару по окупаційних військах, які перебували в колишній будівлі ПТУ, було завдано опівночі 1 січня.

За непідтвердженими даними, загинула половина з 600 росіян, які були там.

Російське Міноборони підтвердило загибель 89 солдатів.

За даними військового аналітика з Defense Express Івана Киричевського, ці мобілізовані мали скласти основу угруповання ЗС РФ на сході України.

Нагадаємо, що російські військовослужбовці могли загинути в Макіївці через смартфони. Аналітики поділилися своїми оцінками. Дзвінки та програми дозволяють відстежити місцезнаходження. Але незважаючи на заборони командирів, російські військовослужбовці все одно ними користуються.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал-лейтенант Павлюк висловився про загрозу нового наступу на Київ. За словами генерала, на сьогодні загрози настання ЗС РФ на Київ немає. Водночас навколо столиці вже почали споруджувати кілька рубежів оборони.