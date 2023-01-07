Погибших мобилизованных в Макеевке "благословляли" украденным из Луганска крестом, — СМИ (фото)

По словам российских пропагандистов, крест, незаконно вывезенный из Луганска в населенный пункт Рощинский Самарской области, — "уникальная реликвия". Несколько лет назад из Луганска его вывез архимандрит Варфоломей (в миру Кузнецов).

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Мобилизованных российских военных из Самарской области РФ, которые погибли в Макеевке, перед отправкой на войну в Украину местное духовенство благословляло украденным из Луганска крестом. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Отмечается, что религиозный ритуал проводился за 40 дней до удара по ПТУ №19 в оккупированной российскими войсками Макеевке.

Пропагандисты назвали крест, незаконно вывезенный из Луганска в населенный пункт Рощинский Самарской области, "уникальной реликвией". Несколько лет назад крест вывез архимандрит Варфоломей (в миру Кузнецов).

[ + – ] Скриншот новости

Благословлял мобилизованных протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков, один из российских чиновников передал командирам подразделения иконы.

[ + – ] Протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков

Удар по оккупационным войскам, которые находились в бывшем здании ПТУ, был нанесен в полночь 1 января.

По неподтвержденным данным, погибла половина из 600 находившихся там россиян.

Российское Минобороны подтвердило гибель 89 солдат.

По данным военного аналитика из Defense Express Ивана Киричевского, эти мобилизованные должны были составить основу группировки ВС РФ на востоке Украины.

Напомним, что российские военнослужащие могли погибнуть в Макеевке из-за смартфонов. Аналитики поделились своими оценками. Звонки и приложения позволяют отследить местонахождение. Но, несмотря на запреты командиров, российские военнослужащие все равно ими пользуются.

Ранее Фокус сообщал, что генерал-лейтенант Павлюк высказался об угрозе нового наступления на Киев. По словам генерала, на сегодня угрозы наступления ВС РФ на Киев нет. Вместе с тем, вокруг столицы уже начали сооружать несколько рубежей обороны.