Через виробництво ядерної зброї: міністр оборони Литви закликав накласти санкції на "Росатом"

Арвідас Анушаускас вважає, що міжнародні обмеження мають підривати всю економіку країни-агресора. Однак європейські країни продовжують співпрацювати з ядерними компаніями РФ, що не дає консенсусу.

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Російську державну корпорацію "Росатом" необхідно внести до списку санкцій західних країн. Про це в інтерв'ю виданню Guildhall, опублікованому 15 січня, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Як вважає глава литовського оборонного відомства, причиною санкцій проти "Росатому" є виробництво ядерної зброї для країни-агресора. Анушаускас уточнив, що корпорація є частиною військово-промислового комплексу Росії.

"Я думаю, що "Росатом" — це частина промисловості, яка забезпечує військові потреби, потреби РФ у ядерній зброї", — прокоментував високопосадовець.

Анушаускас вважає, що санкційна політика Заходу має бути побудована так, щоб підривати всю економіку Російської Федерації.

"Навіть без того аргументу, що "Росатом" — учасник ядерних програм РФ, санкційна політика має бути побудована так, щоб підривати всю економіку країни-агресора", — наголосив він.

Міністр упевнений, що будь-яка економічна галузь у Росії, яку Кремль використовує для своєї військової агресії проти України, має потрапити під міжнародні обмеження.

Проте, як каже Анушаускас, низка європейських країн ЄС тісно співпрацює з ядерними підприємствами Росії. У результаті щодо цього питання не завжди вдається знайти консенсус.

"Вони або будують щось, або ведуть якусь іншу діяльність, їх можна замінити, хоча на це й потрібен час", — додав він.

Нагадаємо, депутат Державної Думи РФ, генерал-лейтенант запасу Андрій Гурулєв запропонував ядерним ударом "знести з лиця землі" Великобританію. За його словами, Москва має на це піти, коли в Україні з'являться західні танки.

Політолог Микола Давидюк у коментарі Фокусу розповів, що небезпека застосування Росією ядерної зброї зросте після перемоги України у війні, а також у разі дестабілізації та розпаду країни-агресора.