Из–за производства ядерного оружия: министр обороны Литвы призвал наложить санкции на "Росатом"

Арвидас Анушаускас считает, что международные ограничения должны подрывать всю экономику страны-агрессора. Однако европейские страны продолжают сотрудничать с ядерными компаниями РФ, что не дает прийти к консенсусу.

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Российскую государственную корпорацию "Росатом" необходимо внести в санкционные списки западных стран. Об этом в интервью изданию Guildhall, опубликованному 15 января, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как считает глава литовского оборонного ведомства, причиной для санкций против "Росатома" является производство ядерного оружия для страны-агрессора. Анушаускас уточнил, что корпорация являются частью военно-промышленного комплекса России.

"Я думаю, что "Росатом" — это часть промышленности, обеспечивающей военные потребности, потребности РФ в ядерном оружии", — прокомментировал высокопоставленный чиновник.

Анушаускас считает, что санкционная политика Запада должна быть построена таким образом, чтобы подрывать всю экономику Российской Федерации.

"Даже без того аргумента, что "Росатом" — участник ядерных программ РФ, санкционная политика должна быть построена так, чтобы подрывать всю экономику страны-агрессора", — подчеркнул он.

Министр уверен, что любая экономическая отрасль в России, которую Кремль использует для своей военной агрессии против Украины, должна попасть под международные ограничения.

Однако, как говорит Анушаускас, ряд европейских стран ЕС тесно сотрудничают с ядерными предприятиями России. В итоге по этому вопросу не всегда получается найти консенсус.

"Они либо строят что-то, либо ведут какую-либо другую деятельность, их можно заменить, хотя на это и нужно время", — добавил он.

Напомним, депутат Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ядерным ударом "снести с лица земли" Великобританию. По его словам, Москва должна пойти на это, когда в Украине появятся западные танки.

Политолог Николай Давидюк в комментарии Фокусу рассказал, что опасность применения Россией ядерного оружия возрастет после победы Украины в войне, а также в случае дестабилизации и распада страны-агрессора.