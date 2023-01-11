"Его отберут". Кому достанется ядерное оружие РФ в случае распада России, – мнение эксперта

Политолог Николай Давидюк в общении с Фокусом предложил идею ядерной демилитаризации Москвы. Для этого нужно запустить группу проверки из США времен подписания Будапештского меморандума.

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Опасность применения Россией ядерного оружия возрастет после победы Украины в войне, а также в случае дестабилизации и распада страны-агрессора. Об этом сказал в комментарии Фокусу политолог Николай Давидюк.

"Россияне пугают мир пятью тысячами ядерных боеголовок. Так у Украины, Беларуси и Казахстана было 10 тысяч. И для них была создана инициатива сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Два американских парламентария приехали демилитаризовать – изымать ядерное оружие в этих трех странах. Они все разделили, подготовили Будапештский меморандум, подписали и унесли эти 10 тысяч боеголовок. Почему в Советском союзе так можно было, а в России нет? Почему какая-то подобная комиссия не сможет забрать пять тысяч у России?", – задает вопрос Давидюк.

Политолог напомнил, что истории известны примеры распадов империй.

"В какой-то момент все империи распадаются. У голландцев нет империи, у французов – нет, у немцев – нет, у британцев – нет. Чем Россия пугает? В Москве говорят: "Не может ядерное государство проиграть". Еще как может! Штаты – ядерное государство, проиграло во Вьетнаме, Советский союз – ядерное государство – проиграло в Афганистане. И еще один месседж: "ядерное государство распасться не может". Тоже может", — подытожил он.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 10 января сказал о продолжении Москвой развития ядерной триады. Министр уверен, что ядерный щит — это "главный гарант суверенитета" страны-агрессора.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил о возможности нанесения ядерного удара и изменении военной доктрины страны. Путин допускает вариант "разоружающего удара".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Путин может развернуть в Крыму плацдарм для ядерных провокаций против Украины.