Російський філософ заявив, що країні потрібно відроджувати традиційні цінності, а розмови про чебурашку — це недоумство.

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Російський філософ і пропагандист Олександр Дугін вибухнув гнівними репліками на адресу популярного в Росії мультиплікаційного образу "Чебурашки". На власній сторінці в соціальній мережі 18 січня він написав, що країні необхідне відродження "Традиції", а "чебурашка — це якесь недоумство".

Дугін зізнався, що його думка різниться з поглядами оточення. За його словами, Росія потребує відродження традиційних цінностей, втрачених практично 100 років тому, а "Чебурашка" не є їхньою частиною.

"Я розумію, що йду проти всіх, але чебурашка — це зовсім не те що треба Росії. Нам не потрібен чебурашка, це якесь недоумство. Нам потрібне пробудження і повноцінне відродження Традиції — майже повністю втраченої, жорстко обірваної сто років тому", — написав філософ.

На його думку, із такими образами Росія не зможе перемогти на геополітичній арені.

"З чебурашкою нам не перемогти", — підсумував ідеолог "російського світу".

Комедія "Чебурашка"

Зазначимо, що у Росії зняли сімейну комедію за участю популярного мультиплікаційного персонажа радянських часів "Чебурашка". Як повідомляють росЗМІ, робота режисера Дмитра Дяченка стала найкасовішим фільмом у РФ в її історії кінопрокату.

Журналісти повідомляють, що загальні збори картини склали 3 528 556 464 рублів (1 889 135 828 гривень). Тільки за перші вихідні фільм зібрав 1 372 705 877 рублів (734 925 990 гривень).

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Олександр Дугін обурився здаванням армії РФ Херсона і побічно поклав відповідальність за цей провал на президента РФ Володимира Путіна. У своїх міркуваннях про самодержавство Дугін провів паралелі з роботою Джеймса Фрезера "Золота гілка", де згадувався "Цар Дощів", якому одноплемінники розпорювали живіт.

20 вересня Дугін заявив, що світ знаходиться на порозі Третьої світової війни, а Захід відкрито воює з Росією. За його словами, ймовірність світової ядерної катастрофи з кожним днем зростає.