Российский философ заявил, что стране нужно возрождать традиционные ценности, а разговоры о чебурашке — это слабоумие.

Related video

Российский философ и пропагандист Александр Дугин разразился гневными репликами в адрес популярного в России мультипликационного образа "Чебурашки". На собственной странице в социальной сети 18 января он написал, что стране необходимо возрождение "Традиции" а "чебурашка — это какое-то слабоумие".

Дугин признался, что его мнение разнится с точкой зрения окружающих. По его словам, Россия нуждается в возрождении традиционных ценностей, которые были утеряны практически 100 лет назад, а "Чебурашка" не представляет собой их часть.

"Я понимаю, что иду против всех, но чебурашка — это совсем не то, что надо России. Нам не нужен чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции — почти полностью утраченной, жестко оборванной сто лет назад", — написал философ.

По его мнению, с такими образами Россия не сможет победить на геополитической арене.

"С чебурашкой нам не победить", — подытожил идеолог "русского мира".

Комедия "Чебурашка"

Отметим, что в России сняли семейную комедию с участием популярного мультипликационного персонажа советских времен "Чебурашка". Как сообщают росСМИ работа режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в РФ в ее истории кинопроката.

Журналисты сообщают, что общие сборы картины составили 3 528 556 464 рублей (1 889 135 828 гривен). Только за первые выходные фильм собрал 1 372 705 877 рублей (734 925 990 гривен).

Напомним, 11 ноября 2022 Александр Дугин возмутился сдачей армии РФ Херсона и косвенно возложил ответственность за этот провал на президента РФ Владимира Путина. В своих размышлениях о самодержавии Дугин провел параллели с работой Джеймса Фрэзера "Золотая ветвь", где упоминался "Царь Дождей", которому соплеменники вспарывали живот.

20 сентября Дугин заявил, что мир находится на пороге Третьей мировой войны, а Запад открыто воюет с Россией. По его словам, вероятность мировой ядерной катастрофы с каждым днем возрастает.