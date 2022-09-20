"Мобилизация неизбежна": потерявший дочь Дугин заявил, что война обязательно придет в Россию

По словам российского пропагандиста-философа, так называемая "специальная военная операция" Путина уже закончилась, а началась полномасштабная война с Западом.

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Российский философ и пропагандист Александр Дугин заявил, что в Росси неизбежна мобилизация, поскольку Запад открыто объявил войну РФ. Об этом он заявил в своей статье, которая была опубликована на пропагандистском сайте Царьград.

По мнению Дугина, мир находится на пороге Третьей мировой войны. Россию к ней поддакивает, конечно же, Запад.

"Дойдет ли дело до применения ядерного оружия, вопрос открытый. Но вероятность ядерного Армагеддона возрастает с каждым днем", — написал Дугин.

Российский философ прокомментировал и контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Он заявил, что это стоит воспринимать как прямой удар Запада по РФ. Запад, по его мнению, видит в этом начало конца России. Поэтому РФ нужно отстоять свое право на существование.

Пропагандист заявил, что так называемая "спецоперация", которую начал президент РФ Владимир Путин, закончилась. Вместо нее началась полноценная война с Западом. При этом, уверен Дугин, России нужна полноценная политическая идеология.

"Запад будет продолжать атаковать нас и извне, руками вооруженных и выдрессированных украинских нацистов, и изнутри – руками пятой, все еще либеральной колонны", — заявил Дугин.

Также Дугин уверен, что война обязательно коснется каждого россиянина, а мобилизация в стране представляется ему неизбежной. Для победы над Западом война в России должна стать "народной".

"Телевидение и СМИ в целом должны стать патриотическими инструментами мобилизации военного времени", — написал Дугин.

Также Дугин уверен, что центральным фактором в войне "Запада против России" является религиозный аспект. По его мнению, Россия якобы борется с "богоборческой антирелигиозной цивилизацией". Европу и США философ назвал "цивилизацией Антихриста".

Напомним, что Фокус ранее писал, кем является Александр Дугин. Так, еще в 2006 году Киев объявил российского философа и публициста персоной нон грата. Уже тогда Дугин активно продвигал (и продолжает это делать) идею уничтожения Украины как государства. Своей "миссией" он считает создание "евразийской сверхдержавы", центром которой должна стать Россия.

Еще сообщалось, что в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Дугина Дарья. Автомобиль с ней взорвали.

ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, обвинив спецслужбы Украины. По версии, заявленной российскими силовиками, подрыв был спланирован и совершен украинскими спецслужбами. Исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая находилась в Москве с дочерью.

СМИ сообщили, что обвиненную ФСБ РФ в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой. Журналисты утверждают, что Наталье Вовк нанесли 17 ножевых ранений, а в ее руках была неизвестная записка.