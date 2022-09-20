"Мобілізація неминуча": Дугін, який втратив дочку, заявив, що війна обов'язково прийде в Росію

За словами російського пропагандиста-філософа, так звана "спеціальна військова операція" Путіна вже закінчилася, а розпочалася повномасштабна війна із Заходом.

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Російський філософ і пропагандист Олександр Дугін заявив, що у Росії неминуча мобілізація, оскільки Захід відкрито оголосив війну РФ. Про це він заявив у своїй статті, опублікованій на пропагандистському сайті Царьград.

На думку Дугіна, світ перебуває на порозі Третьої світової війни. Росію до неї підтакує, звичайно, Захід.

"Чи дійде справа до застосування ядерної зброї, питання відкрите. Але ймовірність ядерного Армагеддону зростає з кожним днем", — написав Дугін.

Російський філософ прокоментував і контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Він заявив, що це варто сприймати як прямий удар Заходу по РФ. Захід, на його думку, бачить у цьому початок кінця Росії. Тому РФ слід відстояти своє право про існування.

Пропагандист заявив, що так звана "спецоперація", яку розпочав президент РФ Володимир Путін, закінчилася. Замість неї розпочалася повноцінна війна із Заходом. При цьому, впевнений Дугін, Росії потрібна повноцінна політична ідеологія.

"Захід продовжуватиме атакувати нас і ззовні, руками озброєних та видресованих українських нацистів, і зсередини – руками п'ятої, все ще ліберальної колони", — заявив Дугін.

Також Дугін упевнений, що війна обов'язково торкнеться кожного росіянина, а мобілізація в країні видається йому неминучим. Для перемоги над Заходом війна у Росії має стати "народною".

"Телебачення та ЗМІ загалом мають стати патріотичними інструментами мобілізації воєнного часу", — написав Дугін.

Також Дугін упевнений, що центральним фактором у війні "Заходу проти Росії" є релігійний аспект. На його думку, Росія нібито бореться з "богоборчою антирелігійною цивілізацією". Європу та США філософ назвав "цивілізацією Антихриста".

Нагадаємо, що Фокус раніше писав, ким є Олександр Дугін. Так, ще 2006 року Київ оголосив російського філософа та публіциста персоною нон грата. Вже тоді Дугін активно просував (і продовжує це робити) ідею знищення України як держави. Своєю "місією" він вважає створення "євразійської наддержави", центром якої має стати Росія.

Ще повідомлялося, що у Підмосков'ї загинула дочка ідеолога "російського світу" Дугіна Дар'я. Автомобіль із нею підірвали.

ФСБ заявила про розкриття вбивства Дар'ї Дугіної, звинувативши спецслужби України. За версією, заявленою російськими силовиками, підрив було сплановано та здійснено українськими спецслужбами. Виконавницею стала громадянка України Наталія Вовк, яка перебувала у Москві із дочкою.

ЗМІ повідомили, що звинувачену ФСБ РФ у вбивстві Дар'ї Дугіної знайшли мертвою. Журналісти стверджують, що Наталі Вовк завдали 17 ножових поранень, а в її руках була невідома записка.