"Винятково важлива фігура": з Білого дому йде чиновник, який сильно вплинув на Байдена, — ЗМІ

За словами журналістів, голова апарату Білого Дому Рон Клейн став найважливішою фігурою після президента. Багато республіканських політиків називають його "віртуальним прем'єр-міністром".

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Голова апарату Білого Дому Рон Клейн незабаром може піти у відставку після двох років роботи. Передбачається, що це станеться після того, як президент США Джо Байден викладе свій порядок денний на наступний рік у його зверненні до нації 7 лютого. Про це пише видання New York Times.

Повідомляється, що Клейн був винятково важливою фігурою в адміністрації Байдена. Щобільше, він і раніше із нинішнім американським президентом протягом 30 років. Він спрямовував його багато років, впливав на рішення так, як міг впливати ніхто інший. За словами журналістів, багато республіканських політиків називають Клейна "віртуальним прем'єр-міністром".

Президентський стипендіат Інституту Брукінгса Кетрін Данн Тенпас назвала Клейна унікальним представником апарату президента США. За її словами, це найважливіша постать у Білому домі після президента.

"Знайти наступника, який має всі ці навички, буде непросто і, можливо, навіть неможливо", — сказала Тенпас.

Журналісти пишуть, що 61-річний Рон Клейн виріс у штаті Індіана, закінчив Джорджтаун та здобув ступінь юриста у Гарварді. До теперішнього часу він служив за трьох президентів і привніс на свою посаду більше досвіду роботи в Білому домі, ніж, можливо, будь-який із його попередників. Він був помічником радника президента Білла Клінтона, радником генерального прокурора Джанет Ріно, а потім начальником штабу віцепрезидента Ела Гора.

Раніше Фокус писав, що в особистому офісі президента США знайшли секретні документи. У кабінеті було знайдено матеріали з грифом найвищого ступеня секретності, коли Джо Байден був на посаді віцепрезидента США. Відповідно до закону, після закінчення терміну його повноважень ці документи мали перебувати у Національному архіві.

Також повідомлялося, що ще один пакет документів знайшли у гаражі біля машини Байдена. За словами журналістів, американського президента бентежить оприлюднення другої партії документів, виявлених у його будинку у Вілмінгтоні.