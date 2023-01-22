"Исключительно важная фигура": из Белого дома уходит чиновник, сильно повлиявший на Байдена, — СМИ

По словам журналистов, глава аппарата Белого Дома Рон Клейн стал самой важной фигурой после президента. Многие республиканские политики называют его "виртуальным премьер-министром".

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Глава аппарата Белого Дома Рон Клейн в скором времени может уйти в отставку после двух лет работы. Предполагается, что это случится после того, как президент США Джо Байден изложит свою повестку дня на предстоящий год в его обращение к нации 7 февраля. Об этом пишет издание New York Times.

Сообщается, что Клейн был исключительно важной фигурой в администрации Байдена. Более того, он и раньше с теперешним американским президентом на протяжении 30 лет. Он направлял его многие годы, влиял на решения так, как не мог влиять никто другой. По словам журналистов, многие республиканские политики называют Клейна "виртуальным премьер-министром".

Президентский стипендиат Института Брукингса Кэтрин Данн Тенпас назвала Клейна уникальным представителем аппарата президента США. По ее словам, это самая важная фигура в Белом доме после президента.

"Найти преемника, обладающего всеми этими навыками, будет непросто и, возможно, даже невозможно", — сказала Тенпас.

Журналисты пишут, что 61-летний Рон Клейн вырос в штате Индиана, окончил Джорджтаун и получил степень юриста в Гарварде. К настоящему времени он служил при трех президентах и ​​привнес на свой пост больше опыта работы в Белом доме, чем, возможно, любой из его предшественников. Он был помощником советника президента Билла Клинтона, советником генерального прокурора Джанет Рино, а затем начальником штаба вице-президента Эла Гора.

Ранее Фокус писал, что в личном офисе президента США нашли секретные документы. В кабинете были найдены материалы с грифом высшей степени секретности, когда Джо Байден был на посту вице-президента США. Согласно закону, после истечения срока его полномочий эти документы должны были находиться в Национальном архиве.

Также сообщалось, что еще один пакет документов нашли в гараже возле машины Байдена. По словам журналистов, американского президента смущает обнародование второй партии документов, обнаруженных в его доме в Уилмингтоне.