"Ризик для президента США": у будинку Байдена знайшли чергову партію секретних документів, — Bloomberg

За словами журналістів, обшук проводився протягом 12 годин агентами ФБР. Було виявлено секретні записи, зроблені Байденом під час його перебування у сенаті та на посаді віце-президента.

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Міністерство юстиції виявило у будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, нові секретні документи. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Повідомляють, що обшук проводився протягом 12 годин агентами ФБР. Було виявлено секретні записи, зроблені Байденом під час його перебування у сенаті та на посаді віцепрезидента.

Як заявили анонімні представники Мін'юсту США, знайдені документи "є політичним і юридичним ризиком для президентства Байдена".

Це вже четверта партія документів, знайдена у президента. Представники Білого дому заявили, що сам Байден дав дозвіл на обшук, тому агентам ФБР не знадобився відповідний орден. Процес пошуку слідував жорстким правилам. Радник президента Річард Заубер заявив, що ні Байден, ні перша леді Джилл Байден не були присутніми при цьому процесі.

"Як зазначено в заяві, опублікованій особистим адвокатом президента, президент та його команда працюють, щоб забезпечити Міністерство юстиції та спеціального радника всім необхідним для проведення ретельної перевірки", — сказав Заубер.

За словами журналістів, поки неясно, чи проводитимуться нові обшуки в будинку президента в Рехоботі, штат Делавер.

У матеріалі сказано, що, згідно з опитуванням Університету Квінніпіак, 37% американців вважають, що Байдену має бути пред'явлено кримінальне звинувачення у справі про секретні документи. 67% опитаних вважають, що Байден діяв належним чином.

Раніше Фокус писав, що в особистому офісі президента США знайшли секретні документи. У кабінеті було знайдено матеріали з грифом найвищого ступеня секретності, коли Джо Байден був на посаді віцепрезидента США. Відповідно до закону, після закінчення терміну його повноважень ці документи мали перебувати у Національному архіві.

Так, секретні урядові документи були виявлені в закритій на замок шафі адвокатами голови Білого дому у листопаді 2022 року при звільненні офісних приміщень у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії при Університеті Пенсільванії. Цим офісом Байден користувався після звільнення з посади віцепрезидента США, на якому він перебував з 2009 по 2017 роки.

Також повідомлялося, що ще один пакет документів знайшли у гаражі біля машини Байдена. За словами журналістів, американського президента бентежить оприлюднення другої партії документів, виявлених у його будинку у Вілмінгтоні.