"Риск для президента США": в доме Байдена нашли очередную партию секретных документов, — Bloomberg

По словам журналистов, обыск проводился на протяжении 12 часов агентами ФБР. Были обнаружены секретные записи, сделанные Байденом во время его пребывания в сенате и на посту вице-президента.

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Министерство юстиции обнаружило в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, новые секретные документы. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что обыск проводился на протяжении 12 часов агентами ФБР. Были обнаружены секретные записи, сделанные Байденом во время его пребывания в сенате и на посту вице-президента.

Как заявили анонимные представители Минюста США, найденные документы "представляют собой политический и юридический риск для президентства Байдена".

Издание пишет, что это уже четвертая партия документов, найденная у президента. Представители Белого дома заявили, что сам Байден дал разрешение на обыск, а потому агентам ФБР не понадобился соответствующий орден. Процесс поиска следовал жестким правилам. Советник президента Ричард Заубер заявил, что ни Байден, ни первая леди Джилл Байден не присутствовали при этом процессе.

"Как указано в заявлении, опубликованном личным адвокатом президента, президент и его команда работают, чтобы обеспечить Министерство юстиции и специального советника всем необходимым для проведения тщательной проверки", — сказал Заубер.

По словам журналистов, пока неясно, будут ли проводиться новые обыски в доме президента в Рехоботе, штат Делавэр.

В материале сказано, что, согласно опросу Университета Квиннипиак, 37% американцев считают, что Байдену должно быть предъявлено уголовное обвинение по делу о секретных документах. 67% опрошенных считают, что Байден действовал надлежащим образом.

Ранее Фокус писал, что в личном офисе президента США нашли секретные документы. В кабинете были найдены материалы с грифом высшей степени секретности, когда Джо Байден был на посту вице-президента США. Согласно закону, после истечения срока его полномочий эти документы должны были находиться в Национальном архиве.

Так, секретные правительственные документы были обнаружены в закрытом на замок шкафу адвокатами главы Белого дома в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Университете Пенсильвании. Этим офисом Байден пользовался после ухода с поста вице-президента США, на котором он находился с 2009 по 2017 годы.

Также сообщалось, что еще один пакет документов нашли в гараже возле машины Байдена. По словам журналистов, американского президента смущает обнародование второй партии документов, обнаруженных в его доме в Уилмингтоне.