Літак Ryanair, що летів з Польщі, повідомив про бомбу на борту: довелося підключати F-16 (фото)

Наразі відомо, що літак посадили в Афінах, 192 людей, які перебували на борту, евакуюють. Зараз повітряне судно оглядають сапери.

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Пілоти авіалайнера Boeing 737 ірландської компанії Ryanair, що прямує з польського Катовіце до Греції, у неділю, 22 січня, повідомили про бомбу на борту. Про це пише видання ProtoThema.

Як повідомляється, на борту літака перебувало 192 людини: 184 дорослих пасажири, двоє дітей і шість членів екіпажу.

Видання enikos.gr пише, що пілот отримав повідомлення про бомбу на борту, коли літак був у повітряному просторі Північної Македонії. Імовірно, телефонний дзвінок членам екіпажу надійшов від влади країни.

Для його супроводу, відповідно до повітряного протоколу, вилетіло два грецькі винищувачі F-16. Перед цим у небо також здіймалися угорські винищувачі.

[ + – ] Літак із Катовіце успішно приземлився в Афінах

Літаку довелося змінити маршрут, щоб у зв'язку з екстреною ситуацією перебувати над акваторією, а не сушею. Як зазначається, це спеціальний протокол Renegade, ухвалений у світі після теракту 11 вересня 2001 року в США.

У результаті о 17.40 за місцевим часом повітряне судно успішно приземлилося в Афінському міжнародному аеропорту. Для нього виділили спеціальну зону.

[ + – ] Літак Ryanair приземлився в Афінах [ + – ] Літак Ryanair приземлився в Афінах [ + – ] Літак Ryanair приземлився в Афінах [ + – ] На місці працюють екстрені служби [ + – ] На місці працюють екстрені служби [ + – ] На місці працюють екстрені служби

Після повідомлення про бомбу до аеропорту прибули спеціальні підрозділи місцевих органів.

[ + – ] Згідно зі спеціальним протоколом, авіалайнер змінив маршрут і пролетів над акваторією

Екстрені служби проводять евакуацію пасажирів із літака, що приземлився. На борту розпочалася перевірка на наявність вибухових пристроїв.

Нагадаємо, 11 січня у США призупинили тисячі рейсів через поломку в ІТ-системі. Масштабний збій стався у системі NOTAM, що забезпечує безпеку польотів.