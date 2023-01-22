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Світ

Літак Ryanair, що летів з Польщі, повідомив про бомбу на борту: довелося підключати F-16 (фото)

Літак Ryanair
Літак Ryanair приземлився в Афінах після повідомлення про бомбу

Наразі відомо, що літак посадили в Афінах, 192 людей, які перебували на борту, евакуюють. Зараз повітряне судно оглядають сапери.

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Пілоти авіалайнера Boeing 737 ірландської компанії Ryanair, що прямує з польського Катовіце до Греції, у неділю, 22 січня, повідомили про бомбу на борту. Про це пише видання ProtoThema.

Як повідомляється, на борту літака перебувало 192 людини: 184 дорослих пасажири, двоє дітей і шість членів екіпажу.

Видання enikos.gr пише, що пілот отримав повідомлення про бомбу на борту, коли літак був у повітряному просторі Північної Македонії. Імовірно, телефонний дзвінок членам екіпажу надійшов від влади країни.

Для його супроводу, відповідно до повітряного протоколу, вилетіло два грецькі винищувачі F-16. Перед цим у небо також здіймалися угорські винищувачі.

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Літак із Катовіце успішно приземлився в Афінах

Літаку довелося змінити маршрут, щоб у зв'язку з екстреною ситуацією перебувати над акваторією, а не сушею. Як зазначається, це спеціальний протокол Renegade, ухвалений у світі після теракту 11 вересня 2001 року в США.

У результаті о 17.40 за місцевим часом повітряне судно успішно приземлилося в Афінському міжнародному аеропорту. Для нього виділили спеціальну зону.

Літак Ryanair приземлився в Афінах Fullscreen
Літак Ryanair приземлився в Афінах
Літак Ryanair приземлився в Афінах Fullscreen
Літак Ryanair приземлився в Афінах
Літак Ryanair приземлився в Афінах Fullscreen
Літак Ryanair приземлився в Афінах
На місці працюють екстрені служби Fullscreen
На місці працюють екстрені служби
На місці працюють екстрені служби Fullscreen
На місці працюють екстрені служби
На місці працюють екстрені служби Fullscreen
На місці працюють екстрені служби
Літак Ryanair приземлився в Афінах
Літак Ryanair приземлився в Афінах
Літак Ryanair приземлився в Афінах
На місці працюють екстрені служби
На місці працюють екстрені служби
На місці працюють екстрені служби

Після повідомлення про бомбу до аеропорту прибули спеціальні підрозділи місцевих органів.

літак польша бомба Fullscreen
Згідно зі спеціальним протоколом, авіалайнер змінив маршрут і пролетів над акваторією

Екстрені служби проводять евакуацію пасажирів із літака, що приземлився. На борту розпочалася перевірка на наявність вибухових пристроїв.

Нагадаємо, 11 січня у США призупинили тисячі рейсів через поломку в ІТ-системі. Масштабний збій стався у системі NOTAM, що забезпечує безпеку польотів.