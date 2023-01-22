Летевший из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту: пришлось подключать F-16 (фото)

На данный момент известно, что самолет посадили в Афинах, находившихся на борту 192 человека эвакуировали. Сейчас воздушное судно осматривают саперы.

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Пилоты авиалайнера Boeing 737 ирландской компании Ryanair, следующего из польского Катовице в Грецию, в воскресенье, 22 января, сообщили о бомбе на борту. Об этом пишет издание ProtoThema.

Как сообщается, на борту самолета находилось 192 человека: 184 взрослых пассажира, двое детей и шесть членов экипажа.

Издание enikos.gr пишет, что пилот получил сообщение о находящейся на борту бомбе, когда самолет был в воздушном пространстве Северной Македонии. Предположительно, телефонный звонок членам экипажа поступил от властей страны.

Для его сопровождения, в соответствии с воздушным протоколом, вылетело два греческих истребителя F-16. Перед этим в небо также поднимались венгерские истребители НАТО.

[ + – ] Самолет из Катовице успешно приземлился в Афинах

Самолету пришлось изменить маршрут, чтобы в связи с экстренной ситуацией находиться над акваторией, а не сушей. Как отмечается, это специальный протокол Renegade, принятый в мире после теракта 11 сентября 2001 года в США.

В итоге в 17:40 по местному времени воздушное судно успешно приземлилось в Афинском международном аэропорту. Для него выделили специальную зону.

[ + – ] Самолет Ryanair приземлился в Афинах [ + – ] Самолет Ryanair приземлился в Афинах [ + – ] Самолет Ryanair приземлился в Афинах [ + – ] На месте работают экстренные службы [ + – ] На месте работают экстренные службы [ + – ] На месте работают экстренные службы

После сообщения о бомбе в аэропорт прибыли специальные подразделения местных правоохранительных органов.

[ + – ] Согласно специальному протоколу, авиалайнер изменил маршрут и пролетел над акваторией

Экстренные службы провели оперативную эвакуацию пассажиров из приземлившегося самолета. На борту проводится проверка на наличие взрывных устройств.

Напомним, 11 января в США приостановили тысячи рейсов из-за поломки в ИТ-системе. Масштабный сбой произошел в системе NOTAM, которая обеспечивает безопасность полетов.