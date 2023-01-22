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Мир

Летевший из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту: пришлось подключать F-16 (фото)

Самолет Ryanair
Самолет Ryanair приземился в Афинах после сообщения о бомбе

На данный момент известно, что самолет посадили в Афинах, находившихся на борту 192 человека эвакуировали. Сейчас воздушное судно осматривают саперы.

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Пилоты авиалайнера Boeing 737 ирландской компании Ryanair, следующего из польского Катовице в Грецию, в воскресенье, 22 января, сообщили о бомбе на борту. Об этом пишет издание ProtoThema.

Как сообщается, на борту самолета находилось 192 человека: 184 взрослых пассажира, двое детей и шесть членов экипажа.

Издание enikos.gr пишет, что пилот получил сообщение о находящейся на борту бомбе, когда самолет был в воздушном пространстве Северной Македонии. Предположительно, телефонный звонок членам экипажа поступил от властей страны.

Для его сопровождения, в соответствии с воздушным протоколом, вылетело два греческих истребителя F-16. Перед этим в небо также поднимались венгерские истребители НАТО.

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Самолет из Катовице успешно приземлился в Афинах

Самолету пришлось изменить маршрут, чтобы в связи с экстренной ситуацией находиться над акваторией, а не сушей. Как отмечается, это специальный протокол Renegade, принятый в мире после теракта 11 сентября 2001 года в США.

В итоге в 17:40 по местному времени воздушное судно успешно приземлилось в Афинском международном аэропорту. Для него выделили специальную зону.

Самолет Ryanair Fullscreen
Самолет Ryanair приземлился в Афинах
Самолет Ryanair бомба Fullscreen
Самолет Ryanair приземлился в Афинах
Самолет Ryanair бомба Fullscreen
Самолет Ryanair приземлился в Афинах
афины аэропорт бомба Fullscreen
На месте работают экстренные службы
афины аэропорт бомба Fullscreen
На месте работают экстренные службы
афины аэропорт бомба Fullscreen
На месте работают экстренные службы
Самолет Ryanair
Самолет Ryanair бомба
Самолет Ryanair бомба
афины аэропорт бомба
афины аэропорт бомба
афины аэропорт бомба

После сообщения о бомбе в аэропорт прибыли специальные подразделения местных правоохранительных органов.

самолет польша бомба Fullscreen
Согласно специальному протоколу, авиалайнер изменил маршрут и пролетел над акваторией

Экстренные службы провели оперативную эвакуацию пассажиров из приземлившегося самолета. На борту проводится проверка на наличие взрывных устройств.

Напомним, 11 января в США приостановили тысячи рейсов из-за поломки в ИТ-системе. Масштабный сбой произошел в системе NOTAM, которая обеспечивает безопасность полетов.