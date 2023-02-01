"Розсадники пропаганди": глава МЗС Литви закликав прибрати російських послів із країн ЄС

Російські посольства в Євросоюзі вже давно не виконують дипломатичної функції, а займаються пропагандою Кремля, намагаючись приховати воєнні злочини свого керівництва, вважає Ґабріелюс Ландсберґіс.

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Глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що не бачить сенсу у присутності послів Російської Федерації у країнах Європейського Союзу. Про це він заявив під час прес-конференції 31 січня, повідомляє Радіо Свобода.

Чиновник заявив, що російські посольства у європейських державах займаються не своїми прямими обов'язками, а стають місцями поширення пропаганди.

"У багатьох випадках мало користі від присутності посла, російського посла, в будь-якій європейській столиці. Тому що, як ми бачили, в більшості випадків це вже не дипломатичний інститут, це інститут пропаганди, який приховує воєнні злочини і загалом просування геноцидного порядку денного", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Крім того, міністр зазначив, що його країна ще недавно була єдиною в Європейському Союзі, в якій не було російського посла, тепер до Литви приєдналися й інші країни Балтії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 11 січня президент Литви Ґітанас Науседа у Львові на пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським заявив, що його країна передасть Україні системи ППО та зенітні установки, щоб захистити небо від російських обстрілів.

31 січня литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що західні партери України мають перетнути так звані "червоні лінії" у питанні поставок Україні винищувачів для захисту від російських агресорів.