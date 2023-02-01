"Рассадники пропаганды": глава МИД Литвы призвал убрать российских послов из стран ЕС

Российские посольства в Евросоюзе уже давно не выполняют дипломатическую функцию, а занимаются пропагандой Кремля, пытаясь скрыть военные преступления своего руководства, считает Габриэлюс Ландсбергис.

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Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не видит смысла в присутствии послов Российской Федерации в странах Европейского союза. Об этом он заявил во время пресс-конференции 31 января, сообщает Радио Свобода.

Чиновник заявил, что российские посольства в европейских государствах занимаются не своими прямыми обязанностями, а стают местами распространения пропаганды.

"Во многих случаях мало пользы от присутствия посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видели, в большинстве случаев это уже не дипломатический институт, это институт пропаганды, которая скрывает военные преступления и в целом продвижения геноцидной повестки дня", — заявил Ландсбергис.

Кроме того министр отметил, что его страна еще недавно была единственной в Европейском союзе, в которой не было российского посла, теперь к Литве присоединились и другие страны Балтии.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 11 января президент Литвы Гитанас Науседа во Львове на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что его страна передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, чтобы защитить небо от российских обстрелов.

31 января литовский президент Гитанас Науседа заявил, что западные партеры Украины должны пересечь так называемые "красные линии" в вопросе поставок Украине истребителей для защиты от российских агрессоров.