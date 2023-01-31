Президент Литвы призвал Запад "стереть красные линии" и поставить Украине самолеты

Гитанас Науседа уверен, что страны Запада должны поставить Украине любое оружие, которое необходимо для защиты страны от российских агрессоров.

Related video

Западные партеры Украины должны пересечь так называемые "красные линии" в вопросе поставок Украине истребителей для защиты от российских агрессоров. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Delfi.

Глава государства заявил, что уже было много "красных линий" и создается впечатление, что их проводят не демократические страны, а террористическая Россия, которая шантажирует всех остальных, используя страх и угрозы.

Науседа отметил, что ранее многие "красные линии" уже были пройдены. Президент Литвы напомнил, что ранее для стран Евросоюза было табу даже обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Даже когда началась война Германия сначала категорически заявила, что будет посылать только бронежилеты, шлемы и подобное снаряжение, но ни в коем случае не оружие. Но "красная линия" давно пройдена. Этот рубикон пройден таким образом, что я очень надеюсь, что эта "красная линия" — если она действительно есть, я думаю, что она существует только в наших головах — также будет пройдена", — добавил Науседа.

Литовский президент заявил, что ракеты большой дальности и самолеты также являются важной военной помощью для Украины.

"Потому что истребители, ракеты большой дальности являются необходимой военной помощью, и в этот момент, когда война находится на такой решающей фазе, где должен состояться переломный момент, очень важно, чтобы мы не медлили, чтобы не было задержки. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос: эти "красные линии" нужно переходить", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 31 января спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинской армии нужно до двухсот истребителей F-16, чтобы защитить небо.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 31 января президент США Джо Байден заявил, что США не дадут Украине истребители F-16.