Президент Литви закликав Захід "стерти червоні лінії" та поставити Україні літаки

Ґітанас Науседа впевнений, що країни Заходу мають поставити Україні будь-яку зброю, яка потрібна для захисту країни від російських агресорів.

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Західні партери України мають перетнути так звані "червоні лінії" у питанні поставок Україні винищувачів для захисту від російських агресорів. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє Delfi.

Глава держави заявив, що вже було багато "червоних ліній" і складається враження, що їх проводять не демократичні країни, а терористична Росія, яка шантажує решту, використовуючи страх і погрози.

Науседа зазначив, що раніше багато "червоних ліній" вже пройшли. Президент Литви нагадав, що раніше для країн Євросоюзу було табу навіть обговорення надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

"Навіть коли почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи і схоже спорядження, але ні в якому разі не зброя. Але "червона лінія" давно пройдена. Цей рубікон пройдений так, що я дуже сподіваюся, що ця "червона лінія" — якщо вона справді є, я думаю, що вона існує тільки в наших головах — також буде пройдена", — додав Науседа.

Литовський президент заявив, що ракети великої дальності та літаки також є важливою військовою допомогою для України.

"Бо винищувачі, ракети великої дальності є необхідною військовою допомогою, і в цей момент, коли війна знаходиться на такій вирішальній фазі, де має відбутися переломний момент, дуже важливо, щоб ми не зволікали, щоб не було затримки. Тому я відповідаю на ваше питання: ці "червоні лінії" треба переходити", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 31 січня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українській армії потрібно до двохсот винищувачів F-16, щоб захистити небо.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 31 січня президент США Джо Байден заявив, що США не дадуть Україні винищувачі F-16.