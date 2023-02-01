Білий дім у незручному становищі: агенти ФБР обшукали будинок Байдена у пошуках секретних документів

За 13 годин перебування в будинку президента США у Вілмінгтоні співробітники ФБР знайшли 6 предметів із позначкою "таємно", а також інші матеріали та рукописні нотатки. Відповідно до закону, деякі документи повинні зберігатися в Національному архіві.

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Співробітники Федерального бюро розслідувань провели обшук у колишньому офісі президента Джо Байдена у вашингтонському аналітичному центрі. Це сталося невдовзі після того, як у листопаді минулого року помічники Байдена знайшли матеріали із грифом "таємно", які пізніше були відправлені до Національного архіву. Про це 31 січня написали журналісти The Wall Street Journal.

Оглядачі пишуть, що обшук також було проведено 20 січня в будинку Байдена у Вілмінгтоні після того, як усі юридичні деталі були погоджені з юристами американського президента. Повідомляється, що ФБР мало повний доступ до особистої резиденції президента, включаючи особисто написані від руки нотатки, файли, папери, папки, пам'ятні речі, списки справ, розклади та нагадування, що стосуються періоду його віце-президентства. Після майже 13 годин перебування у будинку ФБР заволоділо 6 предметами із позначкою "таємно", а також іншими матеріалами та рукописними нотатками.

Перед обшуком особистий адвокат президента Боб Бауер 14 січня заявив, що уряд США проводить своє розслідування. Воно має на увазі отримання будь-яких документів та вивчення будь-яких супутніх матеріалів, які необхідні для подальшого вивчення.

Журналісти зазначають, що ситуація зі знайденими у Байдена документами поставили Білий дім в скрутне становище у зв'язку з тим, що громадськість дізналася, як у розпорядженні американського лідера опинилися папери, які за законом мають зберігатися в Національному архіві.

"Розкриття інформації про те, що секретні матеріали було знайдено в офісі, а також у його будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер, викликало занепокоєння щодо поводження Байдена з національними секретами", — йдеться в публікації.

Варто звернути увагу на те, що ні Білий дім, ні Міністерство юстиції не згадали листопадовий обшук в офісі, а інформація про це в американських ЗМІ з'явилася через понад два місяці. При цьому представник Міністерства юстиції відмовився від коментарів. А радники Білого дому також жодного разу не спромоглися прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року в особистому кабінеті президента США Джо Байдена були виявлені секретні документи часів його віце-президентства. Серед виявлених файлів були службові записки розвідки США та інформаційні матеріали щодо України, Ірану та Великобританії.

Журналісти, висвітлюючи скандал у Білому домі, провели паралелі зі схожою ситуацією, що склалася у колишнього президента США Дональда Трампа, коли наприкінці жовтня минулого року під час обшуків у його приватній резиденції Мар-а-Лаго співробітники ФБР знайшли секретні документи про Іран та Китай.

Тим часом, на думку юристів, ці випадки принципово відрізняються, оскільки у випадку з Байденом, знайдені документи відразу були передані в архів при їх виявленні. А Трамп свого часу ще довго торгувався з Національним архівом щодо повернення урядових документів.