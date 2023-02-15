Підтримав агресію проти України: з Естонії видворили організатора "Безсмертного полку" (фото)

Висланий із Естонії Чаулін відомий як організатор численних акцій на підтримку політики Росії. У тому числі він підтримав війну проти України.

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Лідеру організації "Російські співвітчизники в Європі" Сергію Чауліну анулювали його посвідку на проживання в Естонії та вигнали з країни. Про це повідомляє Департамент поліції безпеки.

Він також раніше проводив у Таллінні російську пропагандистську акцію "Безсмертний полк".

Правоохоронці Естонії заявили, що Чаулін поширював ворожу російську пропаганду й розпалював національну ненависть.

Зі свого боку, сам Чаулін заявив, що його викликали до поліції під приводом віддати портрети "Безсмертного полку", де повідомили, що його документи про ППП анульовані і його висилають із країни.

"У середу в районі 14:30 мене викликали в поліцейську дільницю на бульварі Кольді зі словами, що я маю забрати портрети ветеранів "Безсмертного полку" в кількості двохсот штук, складені у двох ящиках. Я поїхав за ними, а там на мене вже чекали хлопці з КаПо. Так мене депортували, звинувативши на 30 сторінках, на цих аркушах описані всі мої пікети, мітинги, марші протесту, "Безсмертний полк", "Марш миру", — сказав він.

[ + – ] Чаулін на акції "Безсмертний полк" Фото: rubaltic.ru

[ + – ] Чаулін на акції "Безсмертний полк" Фото: Департамент поліції безпеки

Чаулін і Україна

Видання Delfi повідомляє, що у 2014 році він влаштував акцію біля будівлі російського посольства, де він виступив на підтримку тих, хто "мешкає в Криму та на Південному Сході України". Чаулін прийшов на цей захід із плакатом, на якому було написано "Ні подвійним стандартам!". "Неприпустимі подвійні стандарти Заходу щодо народних протестів на Майдані в Києві та до не менш народних у Харкові, Луганську, Донбасі, Одесі", — заявив тоді він.

Рік тому, 22 лютого, за два дні до початку російської агресії проти України, Чаулін виступив із одиночним пікетом біля посольства Росії. Він підтримав "приєднання" так званих "ДНР" і "ЛНР" до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Естонії 17 січня доручив міністерствам протягом місяця опрацювати позицію щодо запровадження прилеглої зони у Фінській затоці для того, щоб Таллін міг застосовувати там свої закони та затримувати порушників у ширшій морській зоні. Так Естонія може перекрити Фінську затоку для російських суден.

Крім того, 26 січня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна направила Німеччині запит на постачання в Україну касетних боєприпасів, про які попросили представники ЗСУ.