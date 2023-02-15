Поддержал агрессию против Украины: из Эстонии выдворили организатора "Бессмертного полка" (фото)

Высланный из Эстонии Чаулин известен как организатор многочисленных акций в поддержку политики России. В том числе он поддержал войну против Украины.

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Лидеру организации "Российские соотечественники в Европе" Сергею Чаулину аннулировали его вид на жительство в Эстонии и выгнали из страны. Об этом сообщает Департамент полиции безопасности.

Он также ранее проводил в Таллине российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк".

Правоохранители Эстонии заявили, что Чаулин распространял враждебную российскую пропаганду и разжигал национальную ненависть.

В свою очередь сам Чаулин заявил, что его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты "Бессмертного полка", где сообщили, что его документы про ВНЖ аннулированы и он высылается из страны.

"В среду в районе 14:30 меня вызвали в полицейский участок на бульваре Кольде со словами, что я должен забрать портреты ветеранов "Бессмертного полка" в количестве двухсот штук, сложенные в двух ящиках. Я поехал за ними, а там меня уже ждали ребята из КаПо. Так меня депортировали, предъявив обвинения на 30-ти страницах. На этих листах описаны все мои пикеты, митинги, марши протеста, "Бессмертный полк", "Марш мира", – сказал он.

[ + – ] Чаулин на акции "Бессмертный полк" Фото: rubaltic.ru

[ + – ] Чаулин на акции "Бессмертный полк" Фото: Департамент полиции безопасности

Чаулин и Украина

Издание Delfi сообщает, что в 2014 году он устроил акцию у здания российского посольства, на которой он выступил в поддержку "проживающих в Крыму и на Юго-Востоке Украины". Чаулин пришел на это мероприятие с плакатом, на котором было написано "Нет двойным стандартам!" "Недопустимы двойные стандарты Запада по отношению к народным протестам на Майдане в Киеве и к не менее народным в Харькове, Луганске, Донбассе, Одессе", — заявил тогда он.

Год назад, 22 февраля, за два дня до начала российской агрессии против Украины, Чаулин выступил с одиночным пикетом возле посольства России. Он поддержал "присоединение" так называемых "ДНР" и "ЛНР" к России.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Эстонии 17 января поручило министерствам в течение месяца проработать позицию относительно введения прилежащей зоны в Финском заливе для того, чтобы Таллин мог применять там свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне. Таком образом Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов.

Кроме того, 26 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна направила Германии запрос на поставку в Украину кассетных боеприпасов, о которых попросили представители ВСУ.