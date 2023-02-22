Звичайний недопалок допоміг поліції розкрити вбивство 50-річної давності

Ріту Курран було знайдено мертвою після задушення у своєму будинку у Вермонті, Берлінгтон, у липні 1971 року. Справа залишалася нерозкритою протягом десятиліть, але тепер поліція назвала ім'я вбивці.

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Недопалок сигарети, знайдений поруч із тілом убитої вчительки в її квартирі майже 52 роки тому, допоміг поліції встановити особу людини, яка, на їхню думку, вбила її. Про це повідомляє Sky news.

Справа залишалася нерозкритою, але аналіз ДНК, взятий з недопалка на місці злочину, дозволив поліції встановити, що її вбив сусід зверху на ім'я Вільям ДеРоос.

Підозрюваний, якому на той час був 31 рік, як кажуть, вийшов зі своєї квартири, щоб "охолонути" після сварки з дружиною. Після повернення він попросив дружину два тижні не казати, що він залишав будинок.

У 2019 році детектив поліції лейтенант Джеймс Тріб і команда офіцерів та техніків почали працювати над цією справою так, ніби вона щойно відбулася.

Недопалок сигарети, знайдений поряд із тілом постраждалої дівчини, став ключовим доказом. В результаті аналізу було складено профіль ДНК того, хто викурив цигарку, але він не збігся з жодним зразком із бази даних.

[ + – ] Ріту Курран було знайдено мертвою після задушення у своєму будинку у Вермонті, Берлінгтоні, у липні 1971 року. Фото: Vermont Police

Детективи, які взялися за цю справу у 2019 році, уклали контракт із компанією з аналізу ДНК, і зразки були порівняні з генетичним матеріалом, наданим комерційним компаніям з аналізу ДНК представниками громадськості.

У серпні 2022 року детективам з Берлінгтона повідомили, що зразок, який було простежено через родичів з обох сторін сім'ї ДеРооса, вказує на нього.

ДеРоос та його дружина, яка більше не носить це прізвище, поїхали з Вермонта невдовзі після смерті Ріти Курран. За словами поліції, він помер від передозування наркотиків у Сан-Франциско 1986 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Франції затримали італійського мафіозі, який переховувався 16 років.