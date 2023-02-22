Обычный окурок помог полиции раскрыть убийство 50-летней давности

Рита Курран была найдена мертвой после удушения в своем доме в Вермонте, Берлингтон, в июле 1971 года. Дело оставалось нераскрытым в течение десятилетий, но теперь полиция назвала имя убийцы.

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Окурок сигареты, найденный рядом с телом убитой учительницы в ее квартире почти 52 года назад, помог полиции установить личность человека, который, по их мнению, убил ее. Об этом сообщает Sky news.

Дело оставалось нераскрытым, но анализ ДНК, взятый с окурка на месте преступления, позволил полиции установить, что ее убил сосед сверху по имени Уильям ДеРоос.

Подозреваемый, которому в то время был 31 год, как говорят, вышел из своей квартиры, чтобы "остыть" после ссоры с женой. После возвращения он попросил жену две недели не говорить, что он покидал дом.

В 2019 году детектив полиции лейтенант Джеймс Триб и команда офицеров и техников начали работать над этим делом так, как будто оно только что произошло.

Окурок сигареты, найденный рядом с телом пострадавшей девушки, стал ключевой уликой. В результате анализа был составлен профиль ДНК того, кто выкурил сигарету, но он не совпал ни с одним образцом из базы данных.

[ + – ] Рита Курран была найдена мертвой после удушения в своем доме в Вермонте, Берлингтоне, в июле 1971 года. Фото: Vermont Police

Детективы, которые взялись за это дело в 2019 году, заключили контракт с компанией по анализу ДНК, и образцы были сравнены с генетическим материалом, предоставленным коммерческим компаниям по анализу ДНК представителями общественности.

В августе 2022 года детективам из Берлингтона сообщили, что образец, который был прослежен через родственников с обеих сторон семьи ДеРооса, указывает на него.

ДеРоос и его жена, которая больше не носит эту фамилию, уехали из Вермонта вскоре после смерти Риты Курран. По словам полиции, он умер от передозировки наркотиков в Сан-Франциско в 1986 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что во Франции задержали итальянского мафиози, скрывавшегося 16 лет