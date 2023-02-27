З чаєм у паперовому стакані: президент Чехії відвідав виступ ТНМК у Празі (відео)

Під українським посольством у столиці Чехії відбувся захід, присвячений боротьбі проти російської агресії. На концерті серед інших був присутній і новий глава держави Петро Павел.

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У суботу, 25 лютого, біля будівлі посольства України у Празі відбувся масштабний захід, присвячений боротьбі українського народу проти військової агресії Російської Федерації. Анонс концерту та відеомапінгу був розміщений на сайті диппредставництва, відео публікувалося на сторінці у Facebook.

Захід проходив під назвою-гаслом "Чітко бачимо, що треба робити".

Серед почесних гостей мітингу був нещодавно обраний президент Чехії Петро Павел.

"Ця річниця, з одного боку, сумна, тому що ми говоримо про війну, яка супроводжується величезними жертвами життів та матеріальних цінностей. З іншого — обнадійлива, бо Україна захищається, їй допомагають країни Заходу", — прокоментував глава держави.

Петро Павел також був присутнім на виступі українського гурту "Танок на майдані Конго". Один із учасників ТНМК Олександр "Фоззі" Cидоренко опублікував у себе у Facebook відео з кавером на пісню "Файне місто Тернопіль" гурту "Брати Гадюкіни". На кадрах видно, що поряд зі сценою стоїть президент Чехії із чаєм у паперовому стакані.

Нагадаємо, 1 лютого президент Чехії Петро Павел, який раніше був генералом НАТО, заявив, що Україна заслуговує на те, щоб стати повноправним членом Альянсу після закінчення війни з Росією. За його словами, український народ на це заслужив.