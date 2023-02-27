С чаем в бумажном стаканчике: президент Чехии посетил выступление ТНМК в Праге (видео)

Под украинским посольством в столице Чехии прошло мероприятие, посвященное борьбе против российской агрессии. На концерте, среди прочих, присутствовал и новый глава государства Петр Павел.

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В субботу, 25 февраля, у здания посольства Украины в Праге прошло масштабное мероприятие, посвященное борьбе украинского народа против военной агрессии Российской Федерации. Анонс концерта и видеомаппинга был размещен на сайте диппредставительства, видео публиковалось на странице в Facebook.

Мероприятие проходило под названием-лозунгом "Четко видим, что нужно делать".

Среди почетных гостей митинга был и недавно избранный президент Чехии Петр Павел.

"Эта годовщина, с одной стороны, печальна, потому что мы говорим о войне, которая сопровождается огромными жертвами жизней и материальных ценностей. С другой — обнадеживающая, потому что Украина защищается, ей помогают страны Запада", — прокомментировал глава государства.

Петр Павел также поприсутствовал на выступлении украинской группы "Танок на майдані Конго". Один из участников ТНМК Александр "Фоззи" Cидоренко опубликовал у себя в Facebook видео с кавером на песню "Файне місто Тернопіль" группы "Брати Гадюкіни". На кадрах видно, что рядом со сценой стоит президент Чехии с чаем в бумажном стаканчике.

Напомним, 1 февраля президент Чехии Петр Павел, который ранее был генералом НАТО, заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом Альянса после окончания войны с Россией. По его словам, украинский народ это заслужил.