Небезпечний повітряний простір: Wizz Air зупиняє рейси з Молдови

За даними Управління цивільної авіації Молдови, Wizz Air ухвалила "складне, але раціональне рішення" призупинити всі перельоти до/з Кишинева із 14 березня.

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Через підвищений ризик для безпеки найбільший лоукостер у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 14 березня призупинить усі польоти до Молдови та із країни. Про це повідомляється в Telegram-каналі Управління цивільної авіації Молдови.

У своїй заяві представники авіаперевізника послалися на те, що повітряний простір над Молдовою перестав бути безпечним.

"Wizz Air пильно стежить за становищем у Молдові та підтримує контакти з місцевою та зарубіжною владою й агентствами, щоб гарантувати найвищий рівень безпеки. Безпека пасажирів та екіпажу залишається головним пріоритетом для Wizz Air. Як підсумок останніх подій у Молдові та через високий, але не неминучий ризик у повітряному просторі країни, Wizz Air ухвалила складне, але раціональне рішення призупинити всі перельоти до Кишинева з 14 березня", — заявили в компанії 27 лютого.

Після 14 березня компанія збільшить рейси з румунського міста Яссах, найближчого аеропорту до Кишинева, де літають літаки Wizz Air. З'являться нові рейси до Берліна і збільшаться перельоти в Барселону, Мілан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон і Тревізо.

Рейси Кишинів — Будапешт та Прага поки що скасують, і прямої альтернативи їм не буде.

Клієнти, які придбали квитки на рейси з Кишинева, зможуть замовити інші безкоштовно. Квиток можна буде придбати на суму 120% від сплаченої ціни квитка, або отримати 100% повернення витрачених коштів.

Інформацію підтвердили представники цивільної авіації Молдови.

Разом з тим на запитання клієнта, поставлене в Twitter, представники Wizz Air не підтвердили призупинення польотів до/з Кишинева.

"На жаль, на даний момент у нас немає жодної інформації про це", — йдеться у повідомленні.

На початку гострої фази війни в Україні Молдова закрила повітряний простір для цивільних літаків, але потім заборону було знято.

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, чи варто очікувати висадки російського десанту в Придністров'ї.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ попередили: атака України на Придністров'я стане нападом на Росію. За даними російських дипломатів, на кордоні Придністров'я є значне накопичення особового складу та техніки.