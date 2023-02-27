Опасное воздушное пространство: Wizz Air приостанавливает рейсы из Молдовы

По данным Управления гражданской авиации Молдовы, Wizz Air приняла "сложное, но рациональное решение" приостановить все перелеты в/из Кишинева с 14 марта.

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Из-за повышенного риска для безопасности крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 14 марта приостановит все полеты в Молдову и из страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления гражданской авиации Молдовы.

В своем заявлении представители авиаперевозчика сослались на то, что воздушное пространство над Молдовой перестало быть безопасным.

"Wizz Air пристально следит за положением в Молдове и поддерживает контакты с местными и зарубежными властями и агентствами, чтобы гарантировать наивысший уровень безопасности. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом для Wizz Air. Как итог последних событий в Молдове и из-за высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла сложное, но рациональное решение приостановить все перелеты в Кишинев с 14 марта", — заявили в компании 27 февраля.

После 14 марта компания увеличит рейсы из румынского города Яссах, ближайшего аэропорта к Кишиневу, где летают самолеты Wizz Air. Появятся новые рейсы в Берлин и увеличатся перелеты в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Тревизо.

Рейсы Кишинев — Будапешт и Прага пока отменят, и прямой альтернативы им не будет.

Клиенты, которые приобрели билеты на рейсы из Кишинева, смогут заказать другие бесплатно. Билет можно будет приобрести на сумму 120% от уплаченной цены билета, или же получить 100% возврат потраченных средств.

Информацию подтвердили представители гражданской авиации Молдовы.

Вместе с тем на вопрос клиента, заданный в Twitter, представители Wizz Air не подтвердили приостановку полетов из и в Кишинев.

"К сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации об этом", — говорится в сообщении.

В начале острой фазы войны в Украине Молдова закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов, но затем запрет был снят.

Напомним, что в ВСУ рассказали, стоит ли ожидать высадки российского десанта в Приднестровье.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ предупредили: атака Украины на Приднестровье станет нападением на Россию. По данным российских дипломатов, на границе Приднестровья присутствует значительное скопление личного состава и техники.