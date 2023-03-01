ЄС переніс запровадження платної "електронної візи" для туристів

Запуск Європейської системи авторизації для іноземних громадян, які мають сплачувати по 7 євро, планувався ще на 2021 рік.

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Євросоюз переніс дату введення системи ETIAS, яка передбачає попередню онлайн авторизацію та оплату для туристів-відвідувачів країн ЄС на 2024 рік. Послуга мала запрацювати у листопаді 2023 року, але Генеральний директорат із міграції та внутрішніх справ Єврокомісії переніс цю дату на рік.

ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей) створена на зразок американської схеми ESTA. Система передбачає, що всі потенційні відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом заздалегідь проходять онлайн-реєстрацію, оплачуючи 7 євро на термін перебування до трьох років.

У той же час, впровадження іншої системи Євросоюзу — EES (Система в'їзду/виїзду), яка передбачає суворіші біометричні перевірки на кордоні для туристів, також перенесли на кінець 2023 року.

Подібний крок зумовлений тим, що країни ЄС ще не готові до запуску послуг. Також єврочиновники висловили серйозні побоювання щодо наслідків посилених перевірок на кордоні між Великою Британією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.

Нагадаємо, що обидві системи мали бути введені в 2021 році, але спочатку були відкладені через пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що восени 2022 року набула чинності заборона на в'їзд громадян РФ в ЄС через країни Балтії та Польщу.