Потоваришувала з величезним отруйним павуком: дівчина показала свого екзотичного вихованця

Австралійка на ім'я Джеден Левес із Сіднея активно веде свій обліковий запис у TikTok. Нещодавно вона показала свою незвичайну домашню тварину. Відео набрало понад 700 тисяч переглядів і отримало 40 тисяч лайків.

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Дівчина з Австралії зробила небезпечного павука своїм вихованцем. Сталося це після того, як вона знайшла отруйну комаху на своєму ліжку. Про це повідомляє Mirror.

Якось увечері, коли Левес була у своїй спальні, вона помітила величезного павука, який заповз усередину й опинився просто на ліжку. Замість того, щоб запанікувати й позбутися його за першої ж нагоди, Джеден пішла досить нетрадиційним шляхом. Дівчина вирішила залишити комаху та навіть дала йому ім'я Ларрі, зробивши його своїм домашнім вихованцем. Попри те, що її новий приятель був величезним павуком-мисливцем розміром із половину людської долоні, Левес не відчувала до нього страху.

Дівчина у своїх відео для соціальних мереж називає Ларрі "дуже доброзичливим" і стверджує, що він нікого не хоче образити.

[ + – ] Павук-мисливець може вкусити людину від переляку, але їхній укус не призводить до смерті Фото: Колаж: Фокус

Удома Левес не боїться випускати павука з тераріуму й дозволяє йому повзати стінами її кімнати. Вона розповіла, що якось домашні кішки намагалися налякати павука, але він залишився незворушним. Навіть мати дівчини виявила до комахи теплоту й дозволила йому пересуватися по будинку.

Підписники австралійки розділилися на два табори: одні вважають, що Ларрі продемонстрував їм, що павуків не варто боятися, а в інших через нього загострилася арахнофобія.

"Я отримала багато коментарів від людей, які говорили, як вони справді налякані ним і як вони спалили б свій будинок. Дехто навіть стверджував, що вбив би його", — розповіла дівчина.

Павук-мисливець чи крабовий павук (Huntsman spider) — найбільший павук у світі, розмах ніг якого може досягати 30 сантиметрів. Павук настільки великий, що здатний харчуватися ящірками та дрібними птахами. Його отрута не смертельна для людини, але може викликати прискорене серцебиття, блювання та головний біль.

Якщо не брати до уваги величезні розміри та жахливий вигляд, то можна зрозуміти, що авуки-мисливці не є агресивними та не становлять небезпеки для людей. Вони можуть вкусити людину від переляку, але їхній укус не призводить до смерті.

Історія Ларрі набрала понад 700 тисяч переглядів у TikTok і отримала 40 тисяч лайків.

Раніше Фокус писав, що три брати в Болівії дали вкусити себе чорній вдові, щоб стати супергероями. Хлопчики дуже хотіли отримати здібності Людини-павука.

Також повідомлялося, що дослідники показали незвичайного павука, схожого на гарбуз. Знайдений павук стає активним у холодну пору року, він називається Araneus marmoreus і дуже сильно нагадує маленький гарбуз.