Подружилась с огромным ядовитым пауком: девушка показала своего экзотического питомца

Австралийка по имени Джеден Левес из Сиднея активно ведет свой TikTok аккаунт. Недавно она показала свое необычное домашнее животное. Видео набрало больше 700 тысяч просмотров и получило 40 тысяч лайков.

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Девушка из Австралии сделала опасного паука своим питомцем. Случилось это после того, как она нашла ядовитое насекомое на своей кровати. Об этом сообщает Mirror.

Однажды вечером, когда Левес находилась в своей спальне, она заметила огромного паука, который заполз внутрь и оказался прямо на кровати. Вместо того чтобы запаниковать и избавиться от него при первой же возможности, Джеден пошла довольно нетрадиционным путем. Девушка решила оставить насекомое и даже дала ему имя Ларри, сделав его своим домашним питомцем. Несмотря на то, что ее новый приятель был огромным Пауком-охотником, размером с половину человеческой ладони, Левес не испытывала к нему страха.

Девушка в своих видео для социальных сетей называет Ларри "очень дружелюбным" и утверждает, что он никого не хочет обидеть.

[ + – ] Паук-охотник может укусить человека от испуга, но их укус не приводит к летальному исходу Фото: Коллаж: Фокус

Дома Левес не боится выпускать паука из террариума и разрешает ему ползать по стенам ее комнаты. Она рассказала, что однажды домашние кошки пытались напугать паука, но он остался невозмутим. Даже мать девушки проявила к насекомому теплоту и разрешила ему перемещаться по дому.

Подписчики австралийки разделились на два лагеря: одни считают, что Ларри продемонстрировал им, что пауков не стоит бояться, а другие из-за него испытали обострение арахнофобии.

"Я получила много комментариев от людей, которые говорили, как они действительно напуганы им, и как они сожгли бы свой дом. Некоторые даже утверждали, что убили бы его", — рассказала девушка.

Паук-охотник или крабовый паук (Huntsman spider) — самый большой паук в мире, размах ног которого может достигать 30 сантиметров. Паук настолько большой, что способен питаться ящерицами и мелкими птицами. Его яд не смертелен для человека, но может вызывать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли.

Если не брать во внимание огромные размеры и пугающий вид, то можно понять, что Пауки-охотники не являются агрессивными и не представляют опасности для людей. Они могут укусить человека от испуга, но их укус не приводит к летальному исходу.

История Ларри набрала более 700 тысяч просмотров в TikTok и получила 40 тысяч лайков.

Ранее Фокус писал, что три брата в Боливии дали укусить себя черной вдове, чтобы стать супергероями. Мальчики очень хотели получить способности Человека-паука.

Также сообщалось, что исследователи показали необычного паука, похожего на тыкву. Найденный паук становится активным в холодное время года, он называется Araneus marmoreus и очень сильно напоминает маленькую тыковку.