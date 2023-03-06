Звинуватили в пособництві Україні: у РФ співробітницю МЗС "розвели" на 6 мільйонів рублів

Жінка з російського відомства кілька разів повелася на обман і взяла кредити на кругленьку суму. Лише третього дня вона усвідомила помилку та написала заяву в поліцію.

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У Росії в старшої радниці Міністерства закордонних справ вкрали не менш ніж шість мільйонів рублів. Російське медіа Baza повідомляє, що шахраї її практично одразу переконали в тому, що на ній висить кримінальна справа за допомогу Україні.

Стався інцидент ще 27 лютого, і 57-річна жінка, яка обіймає посаду старшого радника Міністерства закордонних справ, стала жертвою шахраїв. Їй за допомогою месенджера WhatsApp зателефонував чоловік і представився співробітником поліції. У ході розмови він заявив, що на жінці висить кримінальна справа про допомогу Україні та переведення туди коштів.

"Поки Марина намагалася віддихатися після таких новин, її переключили на співробітницю Центробанку. Вона наказала Марині якнайшвидше зняти з рахунку 2,6 мільйона рублів і нікому про це не розповідати, оскільки йде секретна операція", — йдеться в повідомленні.

Зняті кошти були переведені відразу на зазначені шахраями реквізити, а пізніше "співробітниця Центробанку" переконала жінку перевести ще 500 тисяч рублів.

На цьому історія не закінчилася, і 28 лютого старшу радницю МЗС переконали оформити кредит на 800 тисяч і знову віддати шахраям, щоб запобігти незаконному оформленню кредиту на її ім'я.

1 березня жінка взяла ще кредит на два мільйони. Тільки після цього вона здогадалася, що її обдурили майже на 6 мільйонів рублів, і написала заяву до поліції. Чим закінчилася історія — невідомо.

Нагадаємо, 14 лютого СБУ повідомили, що ОЗГ з окупованого Донецька вкрала майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя. Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків. До організації ОЗГ причетний один із топсоратників ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.