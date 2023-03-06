Обвинили в пособничестве Украине: в РФ сотрудницу МИД "развели" на 6 миллионов рублей

Женщина из российского ведомства несколько раз повелась на обман и взяла кредитов на кругленькую сумму. Только на третий день она осознала ошибку и написала заявление в полицию.

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В Российской Федерации у старшей советницы Министерства иностранных дел украли не менее шести миллионов рублей. Российское медиа Baza сообщает, что мошенники ее практически сразу убедили в том, что на ней висит уголовное дело за пособничество Украине.

Произошел инцидент еще 27 февраля, и 57-летняя женщина, занимающая должность старшего советника Министерства иностранных дел оказалась жертвой мошенников. Ей при помощи мессенджера WhatsApp" позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. В ходе разговора он заявил, что на женщине висит уголовное дело о пособничестве Украине и переводе туда средств.

"Пока Марина пыталась отдышаться после таких новостей, ее переключили на сотрудницу Центробанка. Она велела Марине как можно скорее снять со счета 2,6 миллиона рублей и никому об этом не рассказывать, поскольку идет секретная операция", — говорится в сообщении.

Снятые средства были переведены сразу же на указанные мошенниками реквизиты, а позже "сотрудница Центробанка" убедила женщину перевести еще 500 тысяч рублей.

На этом история не закончилась и 28 февраля старшую советницу МИД убедили оформить кредит на 800 тысяч и снова отдать мошенникам, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя.

1 марта женщина взяла еще кредит на два миллиона. Только после этого она догадалась, что ее обманули практически на 6 миллионов рублей и написала заявление в полицию. Чем закончилась история — неизвестно.

Напомним, 14 февраля в СБУ сообщили, что ОПГ из оккупированного Донецка украла почти 100 млн гривен у жителей Мариуполя. Мошенники, имея клиентские базы и представляясь жителями Донбасса, получали доступ в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов. К организации ОПГ причастен один из топ-соратников главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.