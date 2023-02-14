ОПГ из оккупированного Донецка украла почти 100 млн гривен у жителей Мариуполя, — СБУ (фото)

Мошенники, имея клиентские базы и представляясь жителями Донбасса, получали доступ в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов. К организации ОПГ причастен один из топ-соратников главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации мошеннической схемы, с помощью которой удавалось грабить украинские банки. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, подозреваемые работали в интересах России и пытались вывести из банковской системы почти 100 млн гривен.

Мошенническую схему, как сказано в пресс-релизе, активно использовала преступная группировка из неподконтрольного Донецка, руководитель которой является одним из топ-соратников главы оккупационной администрации части Донецкой области Дениса Пушилина. Злоумышленники по телефону обращились на горячие линии банков якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу.

"Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тысяч местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения у финучреждений на подконтрольной Украине территории. Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы конвертировали похищенные деньги в криптовалюту", — утверждают в СБУ.

Для осуществления масштабного "прозвона" злоумышленники использовали колл-центр, функционирующий в Донецке, сотрудники которого через спецоборудование связывались с отделениями украинских банков. Для обслуживания техники организаторы схемы, по данным СБУ, привлекали жителей из подконтрольных Украине регионов, которых "в темную" использовали для выполнения поручений кураторов из России.

В ходе расследования силовикам удалось заблокировать банковские счета и криптокошельки участников ОПГ. Обыски проводились в 8 регионах Украины, по итогам которых изъяты компьютеры и спецоборудование. Помимо этого наложен арест почти на 65 млн гривен, которые были получены преступным путем.

Днем ранее СБУ сообщала о разоблачении коллаборанта из Луганской области, который трудоустроился в Общество Красного Креста Украины и хотел выехать из страны.

13 февраля СБУ также информировала об объявлении подозрения экс-замглавы Министерства здравоохранения, которого обвиняют в незаконной регистрации БАДов на территории Украины.