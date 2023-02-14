ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ (фото)

Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків. До організації ОЗУ причетний один із топсоратників ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

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Служба безпеки повідомила про викриття та ліквідацію шахрайської схеми, за допомогою якої вдавалося грабувати українські банки. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, підозрювані працювали на користь Росії та намагалися вивести з банківської системи майже 100 млн гривень.

Шахрайську схему, як сказано в пресрелізі, активно використало злочинне угруповання з непідконтрольного Донецька, керівник якого є одним із топсоратників голови окупаційної адміністрації частини Донецької області Дениса Пушиліна. Зловмисники по телефону зверталися на гарячі лінії банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

"Для проходження ідентифікації використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, зокрема загиблих або примусово вивезених до РФ, які мають заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми конвертували викрадені гроші в криптовалюту", — стверджують в СБУ.

Для здійснення масштабного "продзвону" зловмисники використали кол-центр, який функціонує в Донецьку, співробітники якого через спецобладнання зв'язувалися з відділеннями українських банків. Для обслуговування техніки організатори схеми, за даними СБУ, залучали жителів із підконтрольних Україні регіонів, яких "в темну" використовували для виконання доручень кураторів із Росії.

У ході розслідування силовикам вдалося заблокувати банківські рахунки та криптогаманці учасників ОЗУ. Обшуки проводились у 8 регіонах України, за підсумками яких вилучено комп'ютери та спецобладнання. Крім цього, накладено арешт майже на 65 млн гривень, які були отримані злочинним шляхом.

Днем раніше СБУ повідомляла про викриття колаборанта з Луганської області, який працевлаштувався до Товариства Червоного Хреста України та хотів виїхати з країни.

13 лютого СБУ також інформувала про оголошення підозри ексзаступнику голови Міністерства охорони здоров'я, якого звинувачують у незаконній реєстрації БАДів на території України.