У Словенії відмовилися визнавати РФ спонсором тероризму: в МЗС назвали причину

Опозиція країни вважає виправдання комітету із зовнішньої політики "млявими" і наполягають на посиленні санкцій проти Кремля.

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Словенія відмовилася визнавати Росію спонсором тероризму. Про це повідомляє портал Euractiv.

У четвер, 9 березня, комітет парламенту Словенії із зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії, в якій закликалося визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.

Комітет раніше підтримував висновки коаліції про засудження війни Росії проти України та закликав уряд регулярно надавати допомогу офіційному Києву. Крім того, у комітеті виступали за "всеосяжний, справедливий та тривалий мир". На цей раз вони не підтримали пропозицію Демократичної партії.

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який виявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", — заявили демократи, які внесли цю пропозицію.

При цьому в правлячій коаліції ще до самого голосування за дану пропозицію виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон стверджує, що будь-яка подібна ініціатива буде рівносильною "покаранню всього російського народу".

Далі були пояснення з боку МЗС країни. За їхніми словами, ні в європейському, ні в словенському законодавстві немає категорій або списку, який підтримує тероризм країн. На сьогоднішній день сім країн ЄС і США прийняли подібні резолюції.

Це не сподобалося опозиції Словенії і вони визнали виправдання МЗС "млявим" і закликали посилити санкції проти Російської Федерації.

Нагадаємо, 16 лютого парламент Словаччини визнав Росію країною-спонсором тероризму. Депутати, як йдеться у тексті резолюції, також підтримують створення спецтрибуналу, який розслідуватиме військові злочини, скоєні ЗС РФ на території України.

15 грудня минулого року Сейм Польщі визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм. У підсумковому тексті резолюції сказано, що РФ систематично порушує права людини та міжнародне право, здійснює напади на території інших країн, а також вчиняє військові злочини та геноцид.