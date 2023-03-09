У Словенії відмовилися визнавати РФ спонсором тероризму: в МЗС назвали причину
Опозиція країни вважає виправдання комітету із зовнішньої політики "млявими" і наполягають на посиленні санкцій проти Кремля.
Словенія відмовилася визнавати Росію спонсором тероризму. Про це повідомляє портал Euractiv.
У четвер, 9 березня, комітет парламенту Словенії із зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії, в якій закликалося визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.
Комітет раніше підтримував висновки коаліції про засудження війни Росії проти України та закликав уряд регулярно надавати допомогу офіційному Києву. Крім того, у комітеті виступали за "всеосяжний, справедливий та тривалий мир". На цей раз вони не підтримали пропозицію Демократичної партії.
"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який виявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи та демократії, і водночас засудимо російське вторгнення", — заявили демократи, які внесли цю пропозицію.
При цьому в правлячій коаліції ще до самого голосування за дану пропозицію виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон стверджує, що будь-яка подібна ініціатива буде рівносильною "покаранню всього російського народу".
Далі були пояснення з боку МЗС країни. За їхніми словами, ні в європейському, ні в словенському законодавстві немає категорій або списку, який підтримує тероризм країн. На сьогоднішній день сім країн ЄС і США прийняли подібні резолюції.
Це не сподобалося опозиції Словенії і вони визнали виправдання МЗС "млявим" і закликали посилити санкції проти Російської Федерації.
Нагадаємо, 16 лютого парламент Словаччини визнав Росію країною-спонсором тероризму. Депутати, як йдеться у тексті резолюції, також підтримують створення спецтрибуналу, який розслідуватиме військові злочини, скоєні ЗС РФ на території України.
15 грудня минулого року Сейм Польщі визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм. У підсумковому тексті резолюції сказано, що РФ систематично порушує права людини та міжнародне право, здійснює напади на території інших країн, а також вчиняє військові злочини та геноцид.