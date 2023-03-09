В Словении отказались признавать РФ спонсором терроризма: в МИД назвали причину

Оппозиция страны считает оправдания комитета по внешней политике "вялыми" и настаивают на ужесточении санкций против Кремля.

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Словения отказалась признавать Российскую Федерацию спонсором терроризма. Об этом сообщает портал Euractiv.

В четверг, 9 марта комитет парламента Словении по внешней политике отклонил предложение оппозиционной Демократической партии, в котором призывалось признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

Комитет ранее поддерживал выводы коалиции об осуждении войны России против Украины и призывал правительство регулярно оказывать помощь официальному Киеву. Кроме того, в комитете выступали за "всеобъемлющий, справедливый и продолжительный мир". На этот раз они не поддержали предложение Демократической партии.

"Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и вместе с тем осудим российское вторжение", — заявили демократы, которые внесли данное предложение.

При этом, в правящей коалиции еще до самого голосования за данное предложение выступили против, а министр иностранных дел Словении Таня Файон утверждает, что любая подобная инициатива будет равносильна "наказанию всего российского народа".

Далее последовали объяснения со стороны МИД страны. По их словам, ни в европейском, ни в словенском законодательстве нет категорий или же списка, который поддерживает терроризм стран. На сегодняшний день всего семь стран ЕС и США приняли подобные резолюции.

Это не понравилось оппозиции Словении и они посчитали оправдания МИД "вялым" и призвали усилить санкции против Российской Федерации.

Напомним, 16 февраля парламент Словакии признал Россию страной-спонсором терроризма. Депутаты, как говорится в тексте резолюции, также поддерживают создание спецтрибунала, который будет расследовать военные преступления, совершенные ВС РФ на территории Украины.

15 декабря прошлого года Сейм Польши признал Россию государством, которое спонсирует терроризм. В итоговом тексте резолюции сказано, что РФ систематически нарушает права человека и международное право, осуществляет нападения на территории других стран, а также совершает военные преступления и геноцид.