Тепер невиїзні: в РФ у чиновників у співробітників держкомпаній забирають закордонні паспорти, — ЗМІ

За даними журналістів, співробітники ФСБ пропонують здати документи добровільно, інакше їх обіцяють "анулювати", хоча не існує розпорядження, яке забороняє держслужбовцям залишати територію країни.

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У російських чиновників і співробітників державних компаній відбирають закордонні паспорти. Про це 10 березня пише видання "Сегодня", посилаючись на анонімного співрозмовника в керівництві однієї з держкомпаній Росії.

За даними співрозмовників видання, заборона на виїзд поширюється не лише на держслужбовців і співробітників державних компаній, але в деяких випадках навіть на банківських працівників.

Про вилучення закордонних паспортів у частини держслужбовців і співробітників держкомпаній пише також співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP) Олександра Прокопенко.

"Частині держслужбовців і співробітників держкорпорацій наказали здати закордонні паспорти. Федеральним і регіональним чиновникам, а також представникам держструктур заборонили виїжджати з Росії на новорічні свята. Багато співробітників за кордоном можуть "неправильно розпорядитися інформацією, якою володіють, про російську промисловість і її стан на тлі. спецоперації", — пише Прокопенко.

За словами анонімних джерел, паспорти для передбачуваного зберігання вилучають співробітники ФСБ або спеціального відділу за місцем роботи. Водночас тим, хто цього не робить, пропонують звільнитися з роботи. У деяких випадках співробітники ФСБ натякають, що якщо чиновники відмовляться здавати паспорти, їх можуть якимось чином "анулювати".

Наголошується, що немає єдиного правила чи наказу, який забороняє людям залишати межі Російської Федерації. Тим не менш, деяким зовсім не дозволяється виїжджати за кордон. Іншим чиновникам дозволено виїзд у межах ЄАЕС (Євразійська економічна зона, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія) або ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку).

Джерела розповіли виданню, що більшість співробітників Кремля "навіть не намагаються" кудись виїхати. У міністерствах застосовується індивідуальний підхід.

Нагадаємо, у січні поточного року в Росії заборонили виїзд за кордон усім військовозобов'язаним громадянам. За даними Головного управління розвідки МО України, ФСБ направила в усі прикордонні управління РФ наказ заборонити виїзд із країни всім військовозобов'язаним.

Також нагадаємо, у грудні минулого року російські видання "Можемо пояснити" й "Полігон медіа" з'ясували, що на одному з популярних російських онлайн-майданчиків приватних оголошень почали продавати українські паспорти, на які виник попит серед жителів РФ.