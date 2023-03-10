Теперь невыездные: в РФ у чиновников и сотрудников госкомпаний забирают загранпаспорта, — СМИ

По данным журналистов, сотрудники ФСБ предлагают сдать документы добровольно, в противном случае обещают их "аннулировать", хотя не существует распоряжения, запрещающего госслужащим покидать территорию страны.

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У российских чиновников и сотрудников государственных компаний отбирают загранпаспорта. Об этом 10 марта пишет издание "Настоящее время", ссылаясь на анонимного собеседника в руководстве одной из госкомпаний России.

По данным собеседников издания, запрет на выезд распространяется не только на госслужащих и сотрудников государственных компаний, но в некоторых случаях даже на банковских работников.

Об изъятии загранпаспортов у части госслужащих и сотрудников госкомпаний пишет также сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP) Александра Прокопенко.

"Части госслужащих и сотрудников госкорпораций приказали сдать заграничные паспорта. Федеральным и региональным чиновникам, а также представителям госструктур запретили выезжать из России на новогодние праздники. Многие сотрудники за границей могут "неверно распорядиться информацией, которой владеют, о российской промышленности и ее состоянии на фоне "спецоперации", — пишет Прокопенко.

По словам анонимных источников издания, паспорта для предполагаемого хранения изымаются сотрудниками ФСБ или специального отдела по месту работы. При этом тем, кто этого не делает, предлагают уволиться с работы. В некоторых случаях сотрудники ФСБ намекают, что если чиновники откажутся сдавать паспорта, то их могут каким-то образом "аннулировать".

При этом отмечается, что нет единого правила или приказа, запрещающего людям покидать пределы Российской Федерации. Тем не менее некоторым вовсе не разрешается выезжать за границу. Другим же чиновника разрешен выезд в пределах ЕАЭС (Евразийская экономическая зона, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Источники рассказали изданию, что большинство сотрудников Кремля "даже не пытаются" куда-либо уехать. В министерствах применяется индивидуальный подход.

Напомним, в январе текущего года в России запретили выезд за границу всем военнообязанным гражданам. По данным Главного управления разведки МО Украины, ФСБ направила во все приграничные управления РФ приказ запретить выезд из страны всем военнообязанным.

Также напомним, в декабре прошлого года российские издания "Можем объяснить" и "Полигон медиа" выяснили, что на одной из популярных российских онлайн-площадок частных объявлений начали продавать украинские паспорта, на которые возник спрос среди жителей РФ.