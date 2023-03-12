Шибеник Гаррі: на британській фермі завели козла, який став зіркою TikTok (відео)

Козел систематично тероризує не лише інших тварин, а й завдає багато клопоту місцевим жителям. Якось він скоїв "злочин", за який господиня посадила його в "одиночну камеру".

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У невеликому британському селі Грейндж-овер-Сандс на одній із ферм проживає козел на прізвисько Гаррі, який за кілька місяців став зіркою TikTok. Справа в тому, що Гаррі має дуже непростий характер і постійно бешкетує на фермі, тероризуючи не тільки інших тварин на фермі, а й місцевих сільських жителів. Про "бойові подвиги" британського цапа написали журналісти Daily Star.

Хазяйка тварини Енн Ломас зізналася, що Гаррі став справжнім кошмаром для всієї ферми після того, як вона купила козеня в 2021 році. Козел одразу виявив свій бійцівський характер і, приїхавши на ферму, пустив у хід свою грізну зброю — роги, побившись з вівцями. При цьому одним із них розбив голову, скаржиться Ломас.

Окрім забіяцької вдачі козел вирішив показати, хто в хаті господар і почав серед білого дня красти в інших тварин їжу.

"Практично в перший же день свого перебування тут він увірвався в сарай для курей і почав ганятися за ними і поїдати їх корм. Я помістила його до альпак, оскільки вони більші за нього і можуть з ним впоратися, але незабаром він почав тікати", — зізналася господиня Гаррі.

Але цим "подвиги" козла не обмежилися. Одного разу Ломас помітила у своєму сараї чужу нижню білизну, а потім побачила, що Гаррі на рогах носить бюстгальтери і труси — як виявилося, їх козел стяг з пральних машин сусідів, про що вони й поскаржилися господині.

Окрім цього Гаррі любив наколювати на роги футбольні м'ячі місцевих хлопців, лякати покупців місцевої крамниці, а одного разу козел нахабно вдерся в один із будинків, щоб трохи там подрімати. Після чого господар будинку поскаржився, що тварина встигла залишити у вітальні "дуже небажаний подарунок". Енн Ломас намагалася стримувати лють свого вихованця і одягала на його роги трубки з пінопласту, але він постійно їх скидає.

Можливо Гаррі й далі займався своїми звичними справами, але в січні цього року він перейшов усі кордони і після того, як вкусив за сідниці місцевого фермера, йому влаштували імпровізований суд. Козла звинуватили за все — від крадіжки до злочинного нападу. Його відправили до "одиночної камери" і дали час подумати над своєю поведінкою.

"Це дає йому час подумати про свої дії і дати іншим тваринам відпочити від його знущань. Гаррі доводить мене до сказу, але незважаючи на все, що він робить, я люблю його до безумства", — зізналася Ломас.

Нагадаємо, в Індії померла 70-річна жінка після нападу зграї диких мавп. Влада спростувала версію про те, що жінку побили тварини, але підтвердили, що жінка отримала травми, від яких згодом померла, намагаючись втекти від натовпу мавп.